Reprodução Instagram 'Dança dos Famosos': Silvero Pereira chama nota de Claudia Raia de ridícula após saída de dupla





O ator Silvero Pereira, vencedor da edição de 2025 da “Dança dos Famosos” ao lado de Thais Sousa, demonstrou insatisfação com o resultado da competição exibida no último domingo (22), no “Domingão com Huck”, da TV Globo.

Nas redes sociais, o artista questionou a avaliação da atriz Claudia Raia, que participou do júri artístico e atribuiu nota 9,8 à apresentação de salsa de Léo Foguete e sua professora, Thaís Sousa. A dupla acabou eliminada da disputa.

“Ain gente, 9.8 da Claudia Raia, sendo jure artístico, pra salsa do Foguete… Ridículo”, escreveu Silvero nos comentários de uma publicação do ator e apresentador Jhonny Faria. Em outra postagem, o ator também classificou a saída dos competidores como “injusta”, comparando o desempenho da dupla com o de outros participantes que seguem na competição.

Divulgação Globo/Instagram Léo Foguete e Thaís Sousa





Claudia Raia recebe críticas após avaliação

A participação de Claudia Raia no júri artístico também provocou questionamentos de internautas. Parte do público apontou um possível favorecimento a determinados competidores na distribuição das notas, principalmente diante da diferença mínima que definiu a eliminação de Léo Foguete e Thaís Sousa.

Durante a rodada de salsa, a atriz deu 9,8 à dupla eliminada, enquanto Diego Martins e Mayara Araújo receberam nota máxima. Mell Muzzillo e Dani Norton, por sua vez, foram avaliados com 9,9. As pontuações alimentaram o debate sobre os critérios utilizados pelos jurados.





MC Livinho admite erro e promete reação

Outro assunto que movimentou a competição foi o desempenho de MC Livinho. Nesta segunda-feira (23), o funkeiro comentou os erros cometidos durante sua apresentação e revelou que teve pouco tempo de descanso na véspera da disputa. Apesar de reconhecer que não executou a coreografia como havia planejado, o cantor demonstrou confiança em sua permanência no programa.

“Eu errei a coreografia, só hoje, não vou errar mais não. Eu passei várias vezes a parada. Certo que essa madrugada eu só dormi três horas, tudo suave. Não interessa, sou máquina. Eu errei”, declarou.

“Acho que é Deus puxando a orelha e falando: ‘Quer fazer tudo? Quer resolver tudo?’ Não tem como, tem que dar descanso pro corpo também. Tem que estar com a mente boa, mas graças a Deus estamos disputando ainda. E eu pretendo trazer esse prêmio, vou trazer esse prêmio. Deu um branco”, completou.



