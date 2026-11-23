Reprodução Instagram/Band TV Conheça detalhes da cobertura de R$ 120 milhões onde Faustão morou





Conhecido por comandar alguns dos maiores programas de auditório da televisão brasileira, Fausto Silva, o Faustão, de 76 anos, também teve uma residência à altura de sua trajetória na TV. O apresentador viveu com a família em uma cobertura duplex no Jardim Europa, na Zona Oeste de São Paulo, avaliada em R$ 120 milhões. A propriedade reúne dimensões impressionantes, estrutura sofisticada e uma série de comodidades.

Com aproximadamente 1.413 metros quadrados, distribuídos em dois andares, o imóvel oferece vista panorâmica para cartões-postais da região, como o Parque do Povo, a Marginal Pinheiros e o Jóquei Clube. A planta conta com quatro suítes, com possibilidade de ampliação, além de pé-direito de 3,60 metros, característica que contribui para a amplitude dos ambientes.

Estrutura e comodidades de alto padrão

A sofisticação da cobertura também aparece nos recursos tecnológicos e nos detalhes da construção. O endereço dispõe de automação residencial, aspiração central e tratamento acústico. As paredes perimetrais, construídas com alvenaria espessa, também foram projetadas para proporcionar maior isolamento e conforto aos moradores.

Outro destaque são as 20 vagas de garagem e um depósito privativo de 24 metros quadrados. A manutenção do imóvel também envolve custos elevados: o condomínio mensal é estimado em R$ 36 mil.

Na área de lazer, a estrutura inclui piscina climatizada, quadra de tênis e sala de massagem. Os espaços foram pensados para oferecer opções de descanso, atividades físicas e momentos de convivência sem a necessidade de deixar a residência.





Venda encerrou ciclo da família no imóvel

A negociação da propriedade já havia sido mencionada por Luciana Cardoso, esposa do apresentador. Na ocasião, ela esclareceu que a venda tinha acontecido mais de dois anos antes, colocando fim à passagem da família pelo endereço paulistano.

Mesmo sem pertencer mais ao patrimônio do comunicador, a cobertura segue como um dos imóveis que marcaram sua história em São Paulo. Com metragem generosa, estrutura exclusiva e localização privilegiada, a residência chama atenção pelo padrão de luxo.





