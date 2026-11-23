Gabriel Trindade Douglas Sampaio muda os rumos da carreira e conquista milhões com novelas verticais





Longe de ficar restrito à atuação, Douglas Sampaio, de 33 anos, vive uma nova fase no audiovisual. Conhecido por trabalhos em “Malhação” (2011) e pela vitória em “A Fazenda”, em 2015, o artista passou a investir na direção e no empreendedorismo. A mudança já apresenta resultados: duas novelas verticais comandadas por ele ultrapassaram, juntas, 10 milhões de visualizações.

A trajetória de Douglas inclui ainda participações em produções como “Reis”, “A Terra Prometida” e “DNA do Crime”, da Netflix, além do reality “Dancing Brasil”, apresentado por Xuxa Meneghel. Nos últimos anos, porém, o interesse pelos bastidores ganhou força e o levou a buscar formação para assumir novos desafios na indústria.

“Eu sempre fui apaixonado pelo audiovisual, mas chegou um momento em que entendi que não precisava estar apenas na frente das câmeras para fazer parte desse universo. Comecei a estudar, observar mais os processos e entender como poderia contribuir de outras maneiras. A direção me deu uma nova perspectiva sobre a minha profissão e abriu possibilidades que eu nem imaginava”, conta.

Gabriel Trindade Douglas Sampaio





Novos projetos no cinema e no streaming

Em 2025, Douglas também gravou “40 Graus”, longa-metragem que teve pré-estreia nos cinemas e se prepara para chegar ao catálogo do Prime Video. Paralelamente, apostou nas novelas verticais, formato que vem ganhando espaço nas plataformas digitais e se tornou uma das principais frentes de seu trabalho como diretor. O artista também ingressou no mercado empresarial com sua entrada em uma agência.

“Ver um projeto sair da nossa cabeça, passar por todas as etapas de produção e finalmente chegar ao público é uma sensação muito especial. Tenho buscado histórias e formatos diferentes, porque acredito que o audiovisual está em constante transformação”, afirma.

Ator fala sobre impacto na saúde mental

A mudança de função também trouxe benefícios pessoais. Douglas avalia que trabalhar atrás das câmeras permitiu encontrar outras formas de expressão e diminuiu o peso da exposição constante que acompanha a profissão de ator.

“Estar atrás das câmeras mudou muito a minha relação com a profissão e comigo mesmo. A atuação é maravilhosa, mas também existe uma exposição muito grande. Na direção, encontrei outra forma de me expressar, de criar e de colocar minha energia. Isso fez muito bem para a minha saúde mental”, revela.

Agora, o artista pretende continuar conciliando diferentes funções no audiovisual, sem se limitar à atuação. “Hoje, sinto que tenho mais possibilidades de realização profissional e não preciso me limitar a uma única função”, conclui.









