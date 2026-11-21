Reprodução das Redes Sociais César Menotti tem voo desviado devido a tempestade no Paraná

A dupla Cesar Menotti e Fabiano teve o voo desviado ao passarem por um temporal na tarde desta sexta-feira (20). Os cantores saíram de Belo Horizonte, em Minas Gerais e estavam indo para Foz do Iguaçu, no extremo oeste do Paraná. No entanto, devido as condições do tempo, o avião não conseguiu pousar.

Com a ventania, o piloto decidiu pousar em Cascavel, cerca de 140 quilômetros do destino inicial. A dupla viajou para o Paraná para se apresentar no Leilão Cataratas, evento privado do setor agrícola que está marcado para este sábado, em Foz do Iguaçu.

Cantor registra o mau tempo

Nos vídeos publicados nas redes sociais, o cantor Cesar Menotti relatou as dificuldades na chegada e foi possível perceber a tempestade que enfrentaram durante o voo. O cantor disse ainda que a dupla aguardaria a melhora das condições do tempo para seguir viagem.





Nesta manhã, Menotti publicou um vídeo mostrando que a viagem será concluída de carro:

"Vamos de carro que é mais conveniente nesse momento." disse o cantor César Menotti.



