Manolo "Quando componho, levo dores e sentimentos pessoais", diz Tiri sobre álbum de estreia

O cantor Tiri se prepara para lançar seu primeiro álbum, “Ressaca de Saudade”, no próximo dia 25 de novembro. Com oito faixas, o trabalho reúne pop, ritmos latinos, beats contemporâneos e percussões baianas em uma sonoridade que busca traduzir diferentes aspectos de sua identidade musical. Em entrevista ao iG, o artista falou sobre o processo de criação do disco, as referências culturais de Salvador e as experiências pessoais que atravessam o repertório.

Embora parta de vivências afetivas, o álbum não se limita às histórias de amor. A proposta é explorar as transformações que os relacionamentos provocam, os hábitos que ficam e as marcas deixadas por essas experiências. A composição das oito músicas ficou a cargo de Lucas de Castro, irmão do cantor. Segundo Tiri, a proximidade entre os dois contribuiu para que as canções também dialogassem com sua personalidade e trajetória.

“Fui presenteado com as oito músicas do álbum pelo meu irmão Lucas de Castro, que é um excelente compositor. Como temos muita intimidade, ele acabou traduzindo muito da minha musicalidade em suas canções. As músicas foram criadas a partir de atravessamentos da vida pessoal dele, mas também dessa mistura com o cotidiano, onde enxergamos a verdadeira espiritualidade na presença do dia a dia. Quando componho, costumo levar dores e sentimentos pessoais para minhas músicas, sem restrições em relação às experiências que vivi”, explicou.





Salvador como referência musical

A identidade baiana aparece com força em “Alvorada”, faixa escolhida como foco do lançamento. A música faz referências a elementos tradicionais de Salvador, como a celebração de Iemanjá, em 2 de fevereiro, os blocos e o dendê. Para Tiri, a canção já chegou com uma mensagem que ultrapassava uma abordagem superficial da cultura local, o que exigiu atenção especial durante a produção.

“Quando essa canção chegou até mim, identifiquei logo, pelo discurso e pela poesia, que era algo mais profundo e visceral, ligado à nossa cultura soteropolitana. Por isso, quando começamos a produzi-la, tivemos muito cuidado para preservar a cultura do tambor e o canto mais rítmico. Ao mesmo tempo, tentamos trazer uma roupagem nova, misturando também ritmos latinos. Tudo o que faço busca trazer como referência essa cultura tão forte e presente, que é a nossa cultura baiana”, afirmou.

A conexão com Salvador também se estende à parte visual do projeto. O ensaio fotográfico e os visualizers que acompanham as músicas foram realizados em diferentes pontos da capital baiana, entre eles o Corredor da Vitória, a Praia da Penha e os bairros históricos de Santo Antônio e Carmo. Os vídeos serão disponibilizados no YouTube junto com a chegada do álbum.





Corpo, autoestima e entrega artística

Além da música, Tiri também chama atenção pela presença física e pela dança. Em um vídeo publicado no Instagram, no qual aparece sem camisa e dançando, o cantor recebeu comentários dos seguidores. Ele contou ao iG que a relação com os exercícios físicos vem desde a juventude e que a prática sempre esteve ligada, principalmente, à saúde e ao bem-estar.

“Existe uma relação muito forte com os esportes e a academia desde que eu era novo. Esse é um ambiente muito familiar para mim. A saúde e o meu bem-estar sempre foram prioridade na prática dos exercícios físicos, e, consequentemente, a autoestima também está associada a essa rotina de cuidados com o corpo. Quando percebi que o corpo poderia ser um aliado da mensagem que eu gostaria de transmitir como artista, levei isso para o palco”, contou.

Manolo Tiri

As marcas deixadas pelos relacionamentos

O título “Ressaca de Saudade” sugere um mergulho nas consequências emocionais de relações que chegaram ao fim ou passaram por transformações. Para o cantor, as experiências afetivas acabam deixando aprendizados e sentimentos que podem ser retomados sob novas perspectivas. Essa identificação com as histórias presentes nas letras foi importante para que ele se apropriasse das composições feitas pelo irmão.

“Acho que todo mundo acaba passando por experiências amorosas e levando consigo coisas boas e outras nem tão boas. Nesse caso, minha identificação com as letras reflete muitas situações pelas quais já passei em relacionamentos que vivi. Acabei trazendo essas experiências para as músicas e ressignificando muito do sentimento original do compositor”, explicou.

Manolo Tiri

Expectativa para o lançamento

O desenvolvimento do primeiro álbum levou quase um ano. Agora, com a estreia marcada, Tiri afirma que não encara o lançamento com medo ou insegurança, mas demonstra curiosidade sobre a maneira como o público vai receber a proposta sonora. A expectativa está especialmente relacionada à combinação de elementos tradicionais da música baiana com arranjos e influências latinas.

“Medo e insegurança, não. Tenho, sim, uma expectativa sobre como as músicas serão compreendidas, porque são novas linguagens e arranjos. Misturamos toda a nossa baianidade, presente no discurso, nos ritmos, nas texturas e nos timbres, com ritmos latinos que já são conhecidos por nós”, disse.

Natural de Salvador, Tiago de Castro adotou Tiri como nome artístico, resgatando um apelido da infância para construir sua identidade na música. O álbum chega pelo selo Alá Comunicação, com distribuição nacional e internacional da The Orchard. Antes do lançamento completo, o cantor já apresentou os singles “Papo e Sabor” e “Ressaca de Saudade”, faixa que dá nome ao projeto.

Além de “Alvorada”, o repertório reúne as inéditas “Modo Avião”, “Puro Suco”, “Amor ou Mar”, “Manifesto” e “Tô Virando Você”. Ao todo, são oito músicas que apresentam ao público uma nova etapa da trajetória do artista, com a Bahia no centro de suas referências e uma sonoridade que transita por diferentes ritmos.









