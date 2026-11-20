Reprodução CNN Brasil Suposto pum durante programa de Willian Waack na CNN Brasil viraliza nas redes

Uma situação inesperada chamou a atenção dos espectadores durante a exibição do “Análise WW”, da CNN Brasil. Enquanto o diretor de jornalismo Daniel Rittner explicava o conceito de “democracia defensiva” e citava a Alemanha no período pós-guerra como exemplo, um ruído semelhante a uma flatulência foi captado pelos microfones do programa.

O som despertou a curiosidade dos internautas, que passaram a especular sobre sua origem. Parte das reações nas redes sociais apontou o apresentador Willian Waack como possível responsável pelo barulho. No momento do episódio, ele estava no estúdio, enquanto Rittner participava da discussão por meio de um telão dividido com os demais comentaristas. Logo depois, a transmissão passou a mostrar apenas o diretor de jornalismo.

Durante o jornal de William Waack, na CNN Brasil, um comentarista protagonizou uma cena inusitada: não segurou um peido enquanto fazia seu comentário ao vivo!KKKKKKK https://t.co/5LZrwoWMpZ — Pri (@Pri_usabr1) November 20, 2026





Episódio vira piada nas redes sociais

O trecho ganhou repercussão no X, antigo Twitter, e virou motivo de comentários bem-humorados. Alguns usuários aproveitaram a situação para resgatar a polêmica envolvendo um áudio vazado de Willian Waack, episódio que levou à sua saída da TV Globo.

A influenciadora Camis Barbieri também comentou o ocorrido e brincou com a dificuldade de manter a postura diante de um imprevisto durante uma transmissão ao vivo. Em uma das respostas à publicação, um internauta ironizou: “Pelo barulho ele se cagou”.





