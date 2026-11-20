Reprodução Instagram Luísa Mell critica violência contra cachorro em GTA 6 e pede ajuda aos seguidores





Uma cena de violência contra um cachorro em “GTA 6”provocou a reação de Luísa Mell. Ativista da causa animal, ela encontrou nas redes sociais um vídeo que mostra um personagem do jogo chutando o animal e usou os comentários de uma publicação no Instagram para demonstrar seu descontentamento com a situação.

Mesmo sabendo que a sequência faz parte de uma produção fictícia, Luísa questionou os possíveis reflexos desse tipo de representação fora das telas. Para ela, permitir agressões contra animais em um ambiente virtual pode contribuir para a banalização dos maus-tratos na vida real.

“Ai, gente! Que horror! Claro que incentiva maus-tratos! Alguém sabe se eu posso fazer algo? Eu não sei nada destes jogos”, escreveu.

A ativista, conhecida por denunciar episódios de violência contra animais, também admitiu não estar familiarizada com o funcionamento dos games. Por isso, recorreu aos seguidores para saber se existe alguma medida que possa ser tomada em relação à cena.





Lançamento de GTA 6

Um dos títulos mais aguardados da indústria dos videogames, “GTA 6” chegou ao público na última quinta-feira (19), após 13 anos de espera desde o lançamento do jogo anterior da franquia. Desenvolvido pela Rockstar Games, o novo capítulo está disponível para PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

“Por que não tem crianças no GTA 6?” O que o cara faz nos primeiros 5 minutos de gameplay: https://t.co/XXoAIXUlM7 — DunKa (@SirDunkaREAL) November 18, 2026



