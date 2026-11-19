Reprodução Instagram Paolla Oliveira recebe elogios após publicar fotos de maiô nos bastidores de série





Paolla Oliveira aproveitou uma pausa nas gravações de seu novo trabalho para compartilhar registros de um dia ensolarado no Rio de Janeiro. Aos 44 anos, a atriz publicou nesta quinta-feira (19) imagens feitas durante as filmagens de "Mãe Imperfeita", série da Netflix na qual divide o protagonismo com Fabiula Nascimento.

Nas fotos, Paolla aparece usando um maiô preto de mangas compridas e zíper na parte da frente. Em um dos registros, ela posa à beira-mar, com os cabelos cacheados ao vento e o Pão de Açúcar ao fundo. Outro momento mostra a artista sorridente na entrada do camarim, diante de um espelho iluminado.

“Até a gravação ganha um brilho diferente num dia desses”, escreveu a atriz na legenda da publicação.





Atriz recebeu elogios

O cenário escolhido para as filmagens também chamou atenção dos seguidores, que aproveitaram o espaço de comentários para elogiar a beleza da artista.

“Uma deusa”, comentou uma fã. “Gente, que linda!”, escreveu outra. Um internauta ainda brincou com a iluminação do registro: “Essa luz serve para iluminar o Natal”. Também houve quem demonstrasse expectativa para assistir à produção: “Estou animadíssima e muito na expectativa”.



