Paolla Oliveira aproveitou uma pausa nas gravações de seu novo trabalho para compartilhar registros de um dia ensolarado no Rio de Janeiro. Aos 44 anos, a atriz publicou nesta quinta-feira (19) imagens feitas durante as filmagens de "Mãe Imperfeita", série da Netflix na qual divide o protagonismo com Fabiula Nascimento.
Nas fotos, Paolla aparece usando um maiô preto de mangas compridas e zíper na parte da frente. Em um dos registros, ela posa à beira-mar, com os cabelos cacheados ao vento e o Pão de Açúcar ao fundo. Outro momento mostra a artista sorridente na entrada do camarim, diante de um espelho iluminado.
“Até a gravação ganha um brilho diferente num dia desses”, escreveu a atriz na legenda da publicação.
Atriz recebeu elogios
O cenário escolhido para as filmagens também chamou atenção dos seguidores, que aproveitaram o espaço de comentários para elogiar a beleza da artista.
“Uma deusa”, comentou uma fã. “Gente, que linda!”, escreveu outra. Um internauta ainda brincou com a iluminação do registro: “Essa luz serve para iluminar o Natal”. Também houve quem demonstrasse expectativa para assistir à produção: “Estou animadíssima e muito na expectativa”.