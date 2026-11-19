Reprodução Instagram Carolina Dieckmmann relembra viagem com famosos a Noronha e posa de biquíni

Carolina Dieckmmann aproveitou a quinta-feira (19) para revisitar os registros de uma viagem recente a Fernando de Noronha. Aos 48 anos, a atriz publicou fotos de um passeio de lancha pelo arquipélago e chamou a atenção ao aparecer de biquíni, com a barriga definida em evidência.

Os cliques mostram a artista aproveitando o dia em alto-mar, tendo como cenário as paisagens naturais da ilha pernambucana. A publicação entrou no clima de #TBT e trouxe de volta lembranças da passagem da atriz pelo destino.





A viagem teve como motivo a celebração do casamento do produtor cultural Leo Fuchs com o escritor e professor universitário Gustavo Oliveira. A cerimônia reuniu amigos e convidados famosos em Fernando de Noronha, entre eles Agatha Moreira, Juliette, Rodrigo Simas, Fernanda Paes Leme, Fernanda Rodrigues, Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso.

Bruna Marquezine pegou o buquê da cerimônia

Outro momento que chamou atenção durante a comemoração envolveu Bruna Marquezine. A atriz esteve no evento acompanhada do cantor Shawn Mendes e acabou roubando a cena ao conseguir pegar o buquê da noiva.







