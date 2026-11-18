Reprodução Instagram Grazi Massafera aposta em lingerie vermelha e blazer para ensaio especial de Natal





Grazi Massafera já entrou no clima das festas de fim de ano. Aos 44 anos, a atriz publicou nas redes sociais um vídeo dos bastidores de um ensaio fotográfico inspirado no Natal e chamou a atenção pelo figurino escolhido: uma lingerie vermelha de renda combinada com um blazer.

Nas imagens, a artista resgatou a experiência dos tempos de modelo e posou em diferentes cenários, incluindo uma poltrona e uma árvore natalina. “Dos bastidores para o feed”, escreveu na legenda. A publicação recebeu uma série de elogios dos seguidores, que deixaram comentários como “Maravilhosa”, “Amo essa atriz!” e “Ensaio perfeito”.





Grazi Massafera fala sobre vida sexual

Recentemente, a atriz também chamou atenção ao abordar sua intimidade durante uma participação no podcast “40 Perguntas”, apresentado por Giovanna Ewbank. Na conversa, Grazi contou que utiliza brinquedos sexuais e brincou sobre os benefícios que atribui aos acessórios.

“Lá em casa eu tenho meus vibradores. E às vezes fazem um serviço melhor do que o próprio sexo, né, gente? Vamos combinar? É muito bom. Dá colágeno, ajuda, dá alegria”, disse, arrancando a curiosidade da apresentadora ao mencionar o suposto efeito sobre a pele. Em seguida, admitiu que não tinha certeza da informação: “Não sei, eu acho que dá. Eu acredito”.

Ao falar sobre relacionamentos, Grazi afirmou que acredita tanto no amor acompanhado de sexo quanto na possibilidade de viver essas experiências separadamente. “Eu sinto falta de uns beijinhos, de uns chamegos, de uns fluidos”, contou. A atriz ainda reconheceu que perdeu um pouco do entusiasmo na hora de paquerar. “Eu já fui mais ativa nisso”, concluiu.