Reprodução Instagram Bruno Cardoso se manifesta após ser demitido da Record e explica saída

O influenciador e apresentador Bruno Cardoso, conhecido por participar do reality “A Grande Conquista”, falou pela primeira vez sobre sua demissão da Record. Integrante do time da Link TV, canal digital de entretenimento da emissora no YouTube, ele publicou um vídeo nas redes sociais na tarde desta terça-feira (17) para comentar o desligamento.

Bruno afirmou que gostava de trabalhar na emissora e fez questão de afastar especulações sobre os motivos de sua demissão. Segundo ele, a decisão ocorreu durante uma reestruturação que resultou em cortes de funcionários. “Semana passada fui desligado de uma empresa que eu adorava trabalhar, a Record. Gostava do trabalho, gostava do ambiente, gostava de todo mundo, quer dizer, quase todo mundo”, brincou.

Na gravação, o apresentador ressaltou que não co nsidera a demissão consequência de falta de capacidade profissional. “Antes que vocês criem teorias, eu não fui desligado por falta de competência ou porque não era bom o suficiente. Infelizmente, a empresa estava passando por uma reestruturação e mandou gente em balde embora”, explicou.





Bruno relata reação inesperada ao ser demitido

Ao recordar o momento em que foi comunicado sobre o desligamento, Bruno disse ter sentido uma paz que não esperava. Ele contou que chegou a ficar com vontade de acolher a pessoa responsável por dar a notícia. “No momento em que eu fui chamado ali para ser avisado da minha demissão, eu senti uma paz absurda no ambiente. Parecia até que eu nem estava entendendo o que estava acontecendo ali. Enquanto o cara estava me mandando embora, eu fiquei com dó do cara. Eu queria abraçar ele para consolar ele da minha demissão”, relatou.

“Você pode estar no fundo do poço, tem uma paz que é só Jesus que pode dar, tu é capaz de sentir mesmo nos momentos de adversidade”, afirmou. Bruno também esclareceu que a serenidade não significava falta de carinho pelo antigo trabalho. “Eu amava fazer o que eu fazia, mas não substituía a tristeza, porque fiquei triste. Mas vocês querem que eu faça o quê? Quer que eu chore? Chorei também, já passou”, completou.





Record promove série de demissões

Bruno não foi o único nome desligado recentemente pela Record. A ex-participante do “BBB”Jordana Morais e o influenciador Gui Araújo também foram dispensados na última sexta-feira (13).

As saídas fazem parte de uma sequência de demissões realizadas pela emissora em meio a medidas para reduzir despesas e reestruturar suas operações.