Reprodução/Jovem Pan Record demite executivo que ajudou a criar programas de grande audiência

A Record demitiu nesta terça-feira (17) Detto Costa, diretor de criação artística que integrava o quadro de funcionários da emissora desde 2004. O desligamento ocorre em meio a uma rodada de cortes promovida pela empresa nas últimas semanas, com o objetivo de reduzir despesas e rever os custos de produção.

A política de contenção tem atingido principalmente profissionais com remunerações elevadas e cujas funções perderam espaço na estrutura atual da emissora. Esse seria o caso de Costa, que vinha tendo suas atribuições reduzidas nos últimos anos, acompanhando a diminuição de produções próprias na área de entretenimento. Atualmente, parte significativa da programação é desenvolvida por produtoras independentes, incluindo formatos de grande audiência, como “A Fazenda”.

Trajetória de Detto Costa na televisão

Com uma carreira iniciada nos anos 1960, na antiga TV Tupi, Detto Costa ganhou projeção ao trabalhar com Silvio Santos. Contratado em 1971, permaneceu no SBT até 1987 e participou da direção de atrações do “Programa Silvio Santos”. Entre seus trabalhos estão o quadro “Cidade Contra Cidade” e a criação do formato de “Namoro na TV”.

Depois da passagem pelo SBT, o diretor seguiu para a TV Globo, onde assumiu a direção-geral do “Domingão do Faustão” por aproximadamente uma década. Durante esse período, esteve à frente de quadros conhecidos do público, como “Arquivo Confidencial”, e criou o prêmio “Melhores do Ano”, que passou a disputar espaço com o “Troféu Imprensa”.

Em 1999, Costa recebeu a missão de implantar e dirigir o programa “Gente Inocente”, trabalho que realizou até 2001. Três anos depois, deixou a TV Globo e chegou à Record para comandar a diretoria de criação artística. Ao longo de mais de duas décadas na empresa, participou do desenvolvimento de atrações como “Tudo é Possível”, “Programa do Gugu”, “Hoje em Dia”, “Domingo Espetacular”, “Balanço Geral” e “O Melhor do Brasil”.

Record sofreu danos após temporal em São Paulo

A demissão acontece poucos dias depois de outro episódio que atingiu a emissora. Na noite de domingo (15), uma tempestade na Zona Oeste de São Paulo provocou danos na sede da Record, na Barra Funda. Parte do forro do teto cedeu na área da redação de jornalismo, especialmente no espaço utilizado pela equipe do “Cidade Alerta”.

Com a queda do revestimento, computadores e objetos pessoais que estavam sobre as mesas foram atingidos. Apesar dos prejuízos materiais, ninguém ficou ferido.

Naquele momento, o “Domingo Espetacular” estava no ar, mas a equipe não foi afetada porque trabalha em outra área do prédio. Já os profissionais responsáveis pelo “Cidade Alerta” não estavam na sede, uma vez que não trabalham aos domingos.





