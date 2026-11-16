Reprodução/Internet Justiça bloqueia salário de Alexandre Frota por dívida milionária com banco

O ator e vereador Alexandre Frota, de 66 anos, teve o salário bloqueado por determinação da Justiça em razão de uma dívida de aproximadamente R$ 1,3 milhã o com o antigo Banco Econômico, atualmente Banco Besa. A informação foi divulgada pelo colunista Rogério Gentile, do portal UOL. A decisão foi tomada pela juíza Cláudia Guimarães dos Santos, a pedido da instituição financeira.

De acordo com a publicação, a magistrada determinou que os valores recebidos por Frota na Câmara Municipal sejam depositados em uma conta judicial. Na decisão, ela considerou que a remuneração do político seria suficiente para garantir sua subsistência. O ator ainda pode recorrer.

A dívida teria origem em uma conta aberta em 1995, cujo valor inicial era de aproximadamente R$ 88,4 mil. Com a incidência de juros e correção monetária ao longo dos anos, o débito chegou a R$ 1,3 milhão. Frota já classificou a quantia como “impagável”.

Alexandre Frota volta à Globo após 27 anos

Além de seguir na política como vereador de Cotia, em São Paulo, pelo PDT, Frota prepara seu retorno à televisão. O artista integrará o elenco da sexta temporada de “Arcanjo Renegado”, produção do Globoplay, na qual interpretará um secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro.

A participação marca a volta do ator à Globo após 27 anos. Nas décadas de 1980 e 1990, ele participou de novelas e séries da emissora. Depois de se afastar da atuação na televisão, seguiu por outros caminhos profissionais, com atuação mais concentrada na política. Seu último trabalho como ator na TV foi em 2017, no humorístico “A Praça é Nossa”, do SBT.





