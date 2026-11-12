Reprodução Instagram Perfis de influenciadores são derrubados após divulgação de apostas ilegais

A Meta derrubou, nesta última quarta-feira (11), perfis de influenciadores digitais no Instagram após uma solicitação do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). As contas eram apontadas pelo governo como divulgadoras de plataformas ilegais de apostas e casas de apostas clandestinas.

O pedido de remoção havia sido encaminhado à empresa na última segunda-feira (9) e envolvia 348 perfis que, juntos, acumulavam mais de 150 milhões de seguidores. Entre as páginas atingidas pela medida, havia contas com mais de 1 milhão de seguidores.

Ao tentar acessar alguns dos perfis suspensos, os usuários encontram um aviso de que o conteúdo foi restringido por uma obrigação legal relacionada aos serviços de apostas no Brasil.

A própria Meta apresentou uma justificativa para a restrição das páginas. “Isso acontece porque estamos acatando um pedido legal do Ciberlab para restringir esse conteúdo”, informa o aviso exibido pela plataforma.

O Ciberlab, Laboratório de Operações Cibernéticas, é uma unidade especializada vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública que atua, entre outras áreas, no combate à atuação de plataformas clandestinas de apostas.

Influenciadores tiveram contas suspensas

Entre os nomes atingidos pela ação estão os influenciadores Malévola, Merianne Silva, Léo Neiff e o ex-BBB Paulo Augusto. Outros perfis apontados como suspensos incluem Nayara Souza, Italo Wendel, conhecido como Belo Belo, e Jéssica Santos, chamada de Jessica Macaxeira.

Merianne Silva, que reunia aproximadamente 1,2 milhão de seguidores, utilizou uma conta secundária para comentar a derrubada de seu perfil. A influenciadora afirmou concordar com a medida, desde que a ação seja aplicada a todos os responsáveis pela divulgação de plataformas proibidas.

Segundo o levantamento apresentado pelo governo, a ofensiva também alcança outras redes e páginas na internet. Foram identificadas 2.207 páginas no Facebook, que somavam cerca de 7,5 milhões de seguidores, além de 18 grupos no Telegram, com aproximadamente 182 mil participantes, e 998 sites relacionados a apostas irregulares.

Felipe Neto comemorou ação

O caso também repercutiu nas redes sociais antes mesmo da derrubada das contas. Na segunda-feira (9), Felipe Neto comentou a atuação de influenciadores na divulgação de plataformas clandestinas e citou Paulo Augusto.

“Se nada acontecer com esses influenciadores divulgando casas clandestinas de tigrinho, então de nada vai adiantar a luta contra as bets. Tem que dar cadeia!”, escreveu o youtuber no X.

Após a suspensão do perfil do ex-BBB, Felipe voltou a se manifestar e comemorou a ação do Ministério da Justiça. “Que sirva de exemplo. Na minha opinião, todo divulgador de bet e cassino ilegais deve ir pra cadeia. Porém, isso só será possível quando o Congresso votar o projeto enviado pelo Lula. Até lá, que percam as contas e paguem multas”, publicou.

Que sirva de exemplo. Na minha opinião, todo divulgador de bet e cassino ilegais deve ir pra cadeia. Porém, isso só será possível quando o Congresso votar o projeto enviado pelo Lula. Até lá, que percam as contas e paguem multas. — Felipe Neto 🦉 (@felipeneto) November 11, 2026



