Reprodução/Divulgação Júlia e Miguel vivem um grande amor em "Deixe-me Viver".

O longa-metragem brasileiro “Deixe-Me Viver”, estrelado por Mônica Carvalho, Cat Dantas, Humberto Martins e Stephano Strand, tem pré-estreia no Rio de Janeiro nesta quarta-feira (11), antes de chegar oficialmente aos cinemas de todo o Brasil, em 12 de novembro. A sessão única acontece às 20h, no CineSystem Belas Artes Botafogo.

Dirigido por Walther Neto, o filme aborda a relação entre mãe e filha diante de um diagnóstico terminal. A produção já participou de eventos internacionais e também teve uma pré-estreia em São Paulo, no último dia 9 de novembro.

Divulgação Pré-estreia Deixe-me Viver





Antes da estreia comercial, o longa foi selecionado para o Marché du Film, durante a 79ª edição do Festival de Cannes, e teve sua première mundial na 30ª edição do Inffinito Brazilian Film Festival, em Miami.

Uma viagem para ressignificar a vida

Na trama, Andrea, personagem de Mônica Carvalho, é uma mãe dedicada ao trabalho, mas distante da rotina da filha, Julia, interpretada por Cat Dantas, de 14 anos. A relação entre as duas passa por uma mudança radical quando a adolescente recebe o diagnóstico de câncer terminal.







Diante da situação, Julia decide interromper o tratamento para aproveitar o tempo que lhe resta. Andrea, então, resolve contrariar médicos, familiares e protocolos legais e embarca com a filha para Trancoso, no sul da Bahia.







A viagem se transforma em uma oportunidade de aproximação entre mãe e filha. Em meio às paisagens da região, as personagens vivem experiências que envolvem o mar, o forró, a descoberta do primeiro amor e a celebração de uma festa de 15 anos. A jornada também inclui o contato com a espiritualidade e a cultura do povo Pataxó.

Debate sobre a ortotanásia

Com roteiro de Michele Muniz, Mônica Carvalho e Marcelo Corrêa, da Sala EME AO CUBO, “Deixe-Me Viver” propõe uma reflexão sobre as decisões tomadas diante do fim da vida e os limites entre as escolhas pessoais, familiares e médicas.

Divulgação Pré-Estreia 'Deixe-Me Ir'





O longa também aborda a ortotanásia, prática relacionada ao respeito ao processo natural da morte, sem o prolongamento artificial da vida, e apresenta os dilemas éticos envolvidos nas decisões sobre tratamentos em situações irreversíveis.

Ao acompanhar Andrea e Julia, a história coloca em discussão a participação das pessoas nas decisões que envolvem a própria existência e a importância dos vínculos afetivos diante da possibilidade da perda.

Elenco reúne nomes conhecidos

Além de Mônica Carvalho, Cat Dantas e Humberto Martins, o elenco conta com Roberta Rodrigues, Daniela Albuquerque, Luciana Vendramini, Jeniffer Setti, Oscar Magrini, Fernanda Arraes, Eduardo Silva e Laura Proença. A produção ainda traz participações especiais da cantora Gilmelândia e do líder indígena João Pataxó.

Divulgação Pré-Estreia 'Deixe-Me Ir"





“Deixe-Me Viver” é uma produção da Yva Filmes, WN Produções e PRH-9 Produções. As filmagens aconteceram em Trancoso, na Bahia, e também em cidades do interior de São Paulo, como Campinas e Presidente Prudente, além da capital paulista.

Trilha sonora valoriza identidade de Trancoso

A trilha sonora original é assinada por Walther Neto, também pianista, compositor e regente, em parceria com o músico Maurício Domene e artistas locais. Com sete canções, o repertório incorpora vozes, sotaques e referências culturais de Trancoso.

Entre as músicas está “Me Deixe Viver”, de Marcos Fagner de Almeida Vieira, além de “Raio de Luz”, assinada por Fabiana Sancon e Walther Neto. A trilha também inclui “Pedido a Deus”, de Marcinho Sant’Ana, o Poeta da Sanfona, e seu trio.

Divulgação Pré-Estreia 'Deixe-Me Ir'





A cultura indígena também está presente em “Voa Passarinha”, composta por João Pataxó, Carlos Odas e Walther Neto e interpretada por Roberta Ferreira Cunha. A canção foi gravada na Aldeia Porto do Boi, em Caraíva, e incorpora elementos da língua e da identidade da comunidade Pataxó.

Completam o repertório “Vem Vida”, “Hoje Eu Quero um Instante” e “No Caminho pro Dia”. A trilha busca acompanhar as diferentes experiências vividas pelas personagens durante a jornada que marca o centro da história.