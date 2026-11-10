Reprodução Instagram Thais Sousa revela desafio de ensinar Léo Foguete no ‘Dança dos Famosos’

Depois de conquistar o título do “Dança dos Famosos” em 2025 ao lado de Silvero Pereira, Thais Sousa está de volta à competição neste ano, agora como professora de Léo Foguete. Com o cantor, a bailarina já garantiu uma vaga direta na próxima etapa e segue na disputa pelo título da nova temporada.

Apesar da possibilidade de repetir o feito do ano passado, Thais prefere encarar a experiência atual sem a pressão de superar o resultado anterior. Para ela, a conquista ao lado de Silvero representa um capítulo já consolidado em sua trajetória.

“Aquela história já foi escrita e ninguém tira isso de mim. Eu quero fazer um bom trabalho e continuar construindo meu legado. E, para mim, legado não é só ser campeã, é entregar qualidade em tudo que você faz”, afirma.

Desafio ao lado de Léo Foguete

A parceria com Léo Foguete trouxe um desafio diferente para a professora. Sem experiência anterior na dança, o cantor precisou começar o aprendizado do zero e, segundo Thais, vem se dedicando à rotina de ensaios.

A bailarina explica que habilidades como ritmo, coordenação e agilidade exigem tempo para serem desenvolvidas. “Às vezes, algo que parece muito simples para mim é extremamente complexo para ele, porque o corpo precisa de tempo para desenvolver essas habilidades”, conta.

Outro ponto que exige atenção é a intensidade do artista durante os ensaios. “O Léo é ligado no 220! Além de ensinar a técnica, às vezes preciso controlar essa empolgação toda e dizer: ‘Calma, vamos devagar, vamos pensar!’ Ele tem muita vontade, e o nosso trabalho é fazer essa vontade caminhar junto com a técnica”, diz.

Reencontro com ex-namorado nos bastidores

Além da parceria com Léo, Thais também reencontrou nos bastidores do programa Rolon Ho, seu ex-namorado e parceiro profissional de longa data. Segundo ela, o convívio entre os dois continua natural, mesmo após o fim do relacionamento.

“Isso sempre foi maior do que a nossa relação amorosa. Então seguimos nos apoiando, trabalhando juntos e torcendo um pelo outro, como sempre fizemos”, afirma. Unidos pela dança e pela cultura paraense, os dois continuam conversando sobre projetos e mantendo a amizade.

Natural do Pará, Thais construiu sua trajetória profissional na dança e chegou ao “Dança dos Famosos” depois de uma primeira tentativa que não resultou em sua entrada como professora. Em 2024, participou do programa como especialista em brega e, no ano seguinte, conseguiu uma vaga entre os profissionais da competição.





Sonho de ser jurada

Além de seguir no “Dança dos Famosos”, Thais Sousa já pensa nos próximos passos na televisão. Um de seus desejos é ocupar, futuramente, a cadeira de jurada técnica da competição.

“Ser jurada técnica do ‘Dança dos Famosos’ continua sendo um dos meus sonhos, mas também tenho vontade de explorar outras possibilidades na televisão”, revela.

A bailarina também gostaria de comandar um quadro voltado à dança, apresentando diferentes estilos e compartilhando conhecimentos com o público. “Quero construir uma trajetória em que eu possa ser uma referência, uma espécie de porta-voz da dança, e mostrar que existem muitas possibilidades para a nossa profissão também dentro da televisão”, completa.





