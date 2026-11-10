Reprodução Instagram Eduardo Costa se compara a peixe gigante e vídeo rende piadas nas redes sociais





Eduardo Costa chamou a atenção nas redes sociais ao aparecer ao lado de um peixe de grandes proporções. Em um vídeo compartilhado com amigos, o cantor brinca sobre o tamanho do animal, que, segundo eles, seria mais pesado do que um saco de cimento.

Para tentar mostrar a dimensão do peixe, o sertanejo chegou a se deitar ao lado dele. A comparação, no entanto, acabou rendendo ainda mais brincadeiras entre os internautas, que aproveitaram a diferença de tamanho para fazer piada com o artista.

“Já peguei foi lambari desse tamanho aii.. esse ainda tá pequeno!!”, comentou um seguidor. Outro ironizou: “Uai, não é muito difícil ser maior que ele não!”, em referência à estatura do cantor.

Os comentários continuaram na mesma linha bem-humorada. “Se é do tamanho dele então é pequeno”, escreveu outro internauta. “O peixe deu foi uma surra no Eduardo Costa”, brincou mais um.





Quem é Eduardo Costa

Eduardo Costa, nome artístico de Edson Vander da Costa Batista, é um dos nomes conhecidos da música sertaneja brasileira. O cantor começou a construir sua trajetória ainda jovem, após crescer em uma família de origem simples e desenvolver desde cedo o interesse pela música.

Ao longo da carreira, conquistou espaço com sucessos como “Coração Aberto” e “Me Apaixonei”, além de ter integrado o projeto “Cabaré” ao lado de Leonardo. Com mais de duas décadas de trajetória, o artista segue entre os nomes de destaque do sertanejo brasileiro.





