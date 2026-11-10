Paolla Oliveira Paolla Oliveira fala sobre corpo e preparação para o Carnaval: ‘Eu sempre malhei’

Paolla Oliveira, de 44 anos, reagiu de forma bem-humorada ao ser questionada sobre sua preparação física para o próximo Carnaval. Atual rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense, posto anteriormente ocupado pela cantora Iza, a atriz foi perguntada pelo “TV Fama”, da RedeTV!, se também pretende desfilar com o chamado “corpo natural”.

A pergunta surgiu após Anitta comentar que pretende entrar na avenida sem intervenções estéticas para o desfile. Ao ouvir o questionamento, Paolla demonstrou estranhamento com a expressão. “Como é corpo natural?”, respondeu a atriz.

Paolla aproveitou a entrevista para explicar que sua rotina de exercícios não é uma novidade e rebateu a impressão de que estaria treinando mais intensamente por causa do Carnaval. Segundo ela, a musculação faz parte de sua vida há duas décadas.

“Agora me falaram que eu tava malhando mais. Eu falei: ‘Não, eu sempre malhei’. Eu malho há 20 anos com o mesmo personal”, contou.

Para a atriz, no entanto, a preparação para assumir o posto à frente da bateria vai além da aparência física. Paolla destacou que o principal desafio é desenvolver o condicionamento necessário para enfrentar a intensidade da Marquês de Sapucaí.

“Eu acho que tem que ter um fôlego. Anitta faz show. Agora eu, ó, tenho que correr atrás, né? Porque o meu trabalho é mais calminho”, brincou.

Paolla resumiu que sua preparação está relacionada principalmente à resistência e à energia exigidas durante o desfile. “É sobre ter ritmo. É sobre ter fôlego. É sobre ter coração pra aguentar isso aqui”, declarou.





Paolla nega affair com João Chianca

Ao final da entrevista, Paolla também foi questionada sobre os rumores de que estaria vivendo um affair com o surfista João Chianca, conhecido como Chumbinho. A atriz, porém, negou qualquer relacionamento e afirmou que as especulações não passam de interpretações feitas nas redes sociais.

“Solteira! Então, onde inventaram essa história? Amor, vocês estão arrumando agora casamento pra mim. Relacionamento por interação de internet”, disparou.

Paolla reforçou que está solteira e feliz com o momento que vive. “Amor, vocês vão ter que trabalhar. Mas é isso. Tô solteira, tô viva, tô feliz. É isso que importa”, concluiu.





