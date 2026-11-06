Francisco Inácio/SBT Morre aos 92 anos Nilton Travesso, diretor que marcou a história da TV

O diretor e produtor de televisão Nilton Travesso morreu nesta sexta-feira (6), aos 92 anos. A informação foi confirmada pelo SBT, que informou que ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e morreu em decorrência de uma infecção generalizada.

Considerado um dos pioneiros da televisão brasileira, Travesso construiu uma carreira de mais de sete décadas e esteve por trás de programas que marcaram diferentes gerações. Ele deixa a esposa, a jornalista Marilu Torres, e o filho, o diretor de televisão Marcelo Travesso.

Nilton Travesso iniciou sua trajetória na TV em 1953, durante as oficinas que antecederam a estreia da TV Record. Como integrante da chamada “Equipe A”, assinou a direção de atrações como Jovem Guarda, Família Trapo, Hebe e Show do Dia 7.

Passagem pela Globo

Na década de 1970, Travesso passou a integrar a TV Glob o, onde fundou o núcleo de programação de São Paulo. Entre suas contribuições para a emissora, está a produção do primeiro videoclipe exibido pelo Fantástico.

O diretor também esteve à frente da criação de programas como TV Mulher, Balão Mágico e Som Brasil. Ao longo da carreira, acumulou ainda passagens por emissoras como Manchete, Bandeirantes, Gazeta e Jovem Pan.

Trajetória no SBT

A história de Nilton Travesso com o Grupo Silvio Santos começou em 1976, durante a inauguração da TVS no Rio de Janeiro. Anos depois, em 1993, retornou ao SBT e assumiu um papel importante em duas áreas da programação da emissora: o conteúdo infantil e a teledramaturgia.

Na programação para crianças, participou da estruturação do Bom Dia & Cia, então apresentado por Eliana, e promoveu mudanças no Show Maravilha, que ganhou o primeiro cenário em 360 graus da emissora.

Já na dramaturgia, Travesso dirigiu a novela Éramos Seis, exibida em 1994. A produção conquistou o público e a crítica, além de receber o Troféu Imprensa e o Prêmio APCA. O resultado abriu espaço para outros projetos, como As Pupilas do Senhor Reitor, Sangue do Meu Sangue, além da supervisão da primeira versão brasileira de Chiquititas e de Pérola Negra.

Em 2004, o diretor voltou ao SBT para comandar o reality Protagonistas de Novelas e o programa Charme, apresentado por Adriane Galisteu. Nos anos seguintes, também atuou como consultor do Teleton.

A trajetória de Nilton Travesso foi revisitada em 2024 no documentário S ilvio Santos, Vale Mais do que Dinheiro. A participação na produção acabou sendo sua última aparição na televisão, encerrando uma carreira marcada por alguns dos principais momentos da história da TV brasileira.





