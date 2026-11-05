Reprodução/Twitter Katy Perry e Russel Brand já foram casados

Um tribunal em Londres considerou nesta quarta-feira (05/11) o comediante e influenciador britânico Russell Brand culpado de estuprar uma mulher e de agredir sexualmente outras três.

Ele foi absolvido das acusações de estupro em outros dois casos e de uma tentativa de agressão sexual. As denúncias abrangem o período de 1999 a 2009.

O juiz Joel Bennathan afirmou que o réu, de 51 anos, deve enfrentar uma "pena de prisão substancial", sentença que deve ser anunciada na próxima semana.

"Predador sexual implacável"

Durante o julgamento, que durou quatro semanas, Brand foi descrito como um predador sexual implacável, calculista e manipulador. Ele foi acusado de estuprar mulheres em locais como quarto de hotel, banheiro de bar, sua mansão em Londres, estação de rádio e estúdio de televisão, em alguns casos diante de pessoas de sua comitiva.

Brand rejeitou as acusações. Ele afirmou que levou uma vida promíscua no passado, mas sustentou que todas as relações sexuais foram consensuais. Seu advogado, Ian Winter, argumentou em sua defesa que "não constitui crime tratar mulheres de forma desagradável antes, durante ou após o sexo". Brand ouviu a leitura do veredicto imóvel e de olhos fechados.

Em sua sustentação final, na terça-feira, a promotora Riel Karmy-Jones disse ao júri, composto por oito homens e quatro mulheres, que várias das supostas vítimas inicialmente consideraram Brand uma pessoa agradável.

"Então foi como se sua personalidade tivesse mudado, como se houvesse um ponto de virada. Seu olhar mudava, ele perdia o controle", afirmou Karmy-Jones.

Anteriormente, a promotoria havia descrito o ator como um "criminoso sexual" que tratava suas vítimas de maneira "implacável, calculista e manipuladora". Em grande parte das audiências, Brand foi acompanhado por sua mulher, Laura, que também depôs em sua defesa.

Após o veredicto, a polícia de Londres elogiou a "coragem extraordinária" das mulheres que denunciaram o comediante.

Carreira foi do stand-up a guru conservador

Brand iniciou a carreira como humorista de stand-up antes de se tornar apresentador da MTV e de programas de televisão do gênero reality show. Entre 2006 e 2008, apresentou um programa de rádio da BBC. Ele deixou a emissora após, em tom de brincadeira, ter deixado uma mensagem de voz de teor sexual na caixa postal de um ator, fazendo referência à neta dele.

Brand também obteve sucesso como ator e participou de diversas produções de Hollywood. Ele foi casado com a cantora Katy Perry de 2010 a 2012. Atualmente, vive no estado da Flórida, nos Estados Unidos. Ele reinventou-se recentemente como um guru conservador, movido pela fé cristã e conhecido por divulgar ideias conspiratórias para seus milhões de seguidores nas redes sociais.

sf/md (AFP, ots)