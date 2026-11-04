Reprodução Instagram/Globo R$ 62 milhões, jatos e patrocínios: as mensagens de Vorcaro com famosos

Mensagens extraídas pela Polícia Federal de um dos celulares de Daniel Vorcaro revelam detalhes das relações mantidas pelo ex-banqueiro com nomes conhecidos do entretenimento, entre eles Gusttavo Lima, Luciano Huck e Leo Dias. Os diálogos, divulgados em diferentes reportagens, tratam de negociações comerciais, encontros pessoais e possíveis parcerias, mas não comprovam, por si só, a prática de crimes pelos artistas e comunicadores citados.

No caso de Gusttavo Lima, novas conversas indicam que o Banco Master chegou a discutir uma proposta milionária para associar a imagem do sertanejo à instituição. Em diálogo com Ana Matos, responsável pelo marketing do conglomerado, Vorcaro analisou uma oferta que envolveria apresentações do cantor e uma campanha publicitária.

“Gustavo podemos propor 50 milhões para os shows 2025 + 1mm por mês de imagem publicitária por 12 meses. Fica pendente a questão da sociedade dele com o banco”, escreveu Ana Matos. Caso todos os valores previstos fossem concretizados, a negociação poderia chegar a R$ 62 milhões.

Proposta ao sertanejo não teria sido concretizada

Nas mensagens, Vorcaro também sugeriu acrescentar “5% para 5 anos” à discussão. O contexto, porém, não permite concluir que a porcentagem representaria participação de 5% no capital do Banco Master. A eventual sociedade de Gusttavo Lima com a instituição também aparecia como uma questão ainda pendente.

Os registros mostram que havia uma negociação em curso, mas não comprovam que um contrato tenha sido assinado ou que os valores tenham sido pagos. A assessoria de Gusttavo Lima negou que o cantor tenha firmado contrato com o Banco Master ou recebido qualquer quantia relacionada à proposta.

As conversas entre Vorcaro e o sertanejo, divulgadas anteriormente pela BBC Brasil, também apontam uma relação próxima entre os dois entre 2024 e 2025. Os diálogos abordavam encontros, reuniões e possíveis negócios, incluindo tratativas relacionadas a casas de apostas.

Em uma troca de mensagens de setembro de 2024, os dois usaram termos afetuosos. “Bom dia meu irmão”, escreveu o cantor. “Fala irmaozao”, respondeu Vorcaro. Depois de ligações telefônicas, o banqueiro escreveu: “Te amo” e, em seguida, “Vamos juntos”. Gusttavo respondeu: “Sempre irmão” e reagiu com um emoji de coração.

Vorcaro e Luciano Huck discutiram negócios e patrocínios

As mensagens também revelam uma relação próxima entre Daniel Vorcaro e Luciano Huck. Os dois mantinham contato, pelo menos, desde 2023 e conversaram sobre negócios, publicidade, aeronaves e encontros pessoais.

Vorcaro, por meio do Will Bank, fechou uma parceria de mídia com o "Domingão com Huck". Em uma das conversas, o apresentador mencionou cerca de R$ 83 milhões em anúncios previstos para a TV Globo e outros R$ 26 milhões relacionados a um contrato pessoal.

Huck e Vorcaro também discutiram uma sociedade em um avião Gulfstream G550. Em fevereiro de 2024, o apresentador escreveu: “Estou buscando um sócio para o G550. Se te interessar, bora falar”. A resposta do banqueiro foi direta: “Vamos conversar”.

As conversas indicam ainda que Huck utilizou aeronaves ligadas a Vorcaro em algumas viagens. Segundo as mensagens, um dos jatos foi usado pelo apresentador para chegar a Canoas, no Rio Grande do Sul, durante a tragédia climática de 2024. Outro teria sido utilizado em uma viagem a Varsóvia, na Polônia, onde Huck entrevistou o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

Apoio durante crise do Banco Master

Em outros momentos, Luciano Huck também se colocou à disposição para ajudar Vorcaro em negociações envolvendo a Globo. Após um jantar, em outubro de 2024, o apresentador agradeceu a conversa e afirmou estar acompanhando as tratativas do banqueiro com a emissora.

A relação ultrapassava o ambiente profissional. Huck chegou a convidar Vorcaro para uma pizza em sua casa com Ronaldo Nazário, o Ronaldo Fenômeno. Em uma mensagem, escreveu que os três precisavam “começar a construir esta candidatura à CBF”, em referência à intenção do ex-jogador de disputar a presidência da Confederação Brasileira de Futebol.

Já em 2025, quando o Banco Master enfrentava dificuldades, Huck enviou mensagens de apoio ao então banqueiro. “Quero entender como as coisas estão andando e onde está sua cabeça. E, obviamente, se posso ajudar em alguma frente”, escreveu. Em outro momento, afirmou: “Estou com você em qualquer frente”.

A última mensagem atribuída ao apresentador foi enviada em 17 de novembro de 2025, pouco antes da primeira prisão de Vorcaro, no Aeroporto de Guarulhos. Após acompanhar no "Jornal Nacional" a notícia sobre uma possível venda do Banco Master, Huck escreveu: “Vi a boa notícia da compra do Master agora no JN. Muito bom. Congrats. Você merece sair dessa turbulência toda”.

Na ocasião, Huck se referia ao anúncio de uma possível operação envolvendo a Fictor Holding Financeira. A defesa de Vorcaro afirmou que ele viajaria para Dubai para tratar da venda do banco. A Polícia Federal, no entanto, levantou suspeitas sobre as circunstâncias da viagem e investigou se a operação poderia ter sido utilizada para encobrir uma tentativa de fuga. Até a publicação mais recente das informações, Luciano Huck não havia se manifestado sobre as mensagens.

Leo Dias é citado em conversa sobre disputa empresarial

Outra mensagem atribuída a Vorcaro menciona Leo Dias durante uma discussão envolvendo o Itaú e a Oncoclínicas. Ao comentar o desentendimento, o então banqueiro classificou o episódio como uma “briga de rua” e escreveu: “Vou soltar Leo Dias também”.

O diálogo sugere que Vorcaro cogitava envolver o jornalista na disputa, mas não esclarece qual informação seria divulgada nem demonstra que qualquer iniciativa tenha sido efetivamente concretizada. As mensagens também fazem referência a um pagamento mensal relacionado ao jornalista, sem que o trecho apresentado comprove uma ligação entre os valores e o episódio envolvendo as empresas.

Em abril, o Estadão informou que uma empresa ligada a Leo Dias recebeu ao menos R$ 9,9 milhões diretamente do Banco Master, além de outros R$ 2 milhões provenientes de uma empresa que recebeu aportes do grupo, segundo informações atribuídas a relatórios do Coaf. À época, a defesa do jornalista afirmou que os pagamentos eram referentes a um contrato publicitário firmado com o Will Bank.

Posteriormente, o Intercept Brasil divulgou mensagens em que Vorcaro demonstrava insatisfação com uma reportagem publicada pelo Portal Leo Dias sobre Dark Horse, cinebiografia sobre Jair Bolsonaro que recebeu aportes ligados ao Banco Master. No diálogo, Thiago Miranda, ligado ao veículo, afirmou que providenciaria a retirada do conteúdo, que acabou sendo apagado.

As mensagens encontradas no celular de Vorcaro seguem sendo analisadas no contexto das investigações que envolvem o Banco Master. A existência dos diálogos, contudo, não significa que todos os nomes citados tenham participado de eventuais irregularidades investigadas pelas autoridades.





