Globo/Beatriz Damy Mateus Solano critica relação com telas e diz: “Somos todos viciados”

De volta às novelas da TV Globo em "Lá na Minha Terra", Mateus Solano, de 45 anos, fez um alerta sobre a relação cada vez mais intensa das pessoas com celulares e redes sociais. Em entrevista ao iG durante o lançamento da nova novela das seis, nos Estúdios Globo, o ator relembrou um período de detox digital após ficar sem o celular, esquecido em Maceió (AL) durante uma recente viagem, e afirmou se preocupar com os efeitos do uso excessivo da tecnologia no cotidiano.

“Eu tenho muita preocupação com essa nossa relação tão forte com esse retângulo que a gente fica olhando. Está deixando a gente corcunda, está deixando a gente míope, está deixando a gente afastado uns dos outros”, declarou. Para Solano, os algoritmos também contribuem para uma percepção distorcida da realidade. “Está fazendo a gente acreditar que a gente está acontecendo alguma coisa, quando, na verdade, a gente está dando volta em ciclos no algoritmo que dá só o que a gente quer receber. Essa ilusão, essa grande ilusão.”

O ator não escondeu que também enfrenta dificuldades para controlar o tempo diante das telas. “Acho que somos todos viciados nessa merda”, afirmou. Mateus contou que passou recentemente três ou quatro dias sem usar o celular e avaliou a experiência de forma positiva.

“40 minutos que você podia estar vivendo”

Segundo o artista, o problema se torna evidente em situações comuns, quando uma rápida consulta ao celular acaba se transformando em longos períodos nas redes sociais. “Você já se pegou várias vezes falando: ‘Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu entrei para ver uma mensagem e eu estou há 40 minutos aqui’. Quarenta minutos da sua vida, 40 minutos que você podia estar vivendo, que você perdeu”, refletiu.

Mateus disse que tenta estabelecer limites para o próprio uso da tecnologia. “Estou tentando, vamos tentar sair dessa e estabelecer um tempo máximo por dia e coisa e tal, porque, para os caras que inventaram isso daí, não interessa nada que a gente saia. Então, não vai ser a partir deles que vai vir isso”, afirmou.

“A gente vai ter que tomar essa atitude de controlar o nosso uso e nossas crianças e etc. É tudo muito perigoso”, concluiu.





Personagem em "Lá na Minha Terra"

Na nova novela das seis, Mateus Solano interpreta Almerindo Mourão, dono da Fazenda Canto Sereno e maior criador de gado da região de Lavra Seca. Viúvo e respeitado por empregados e moradores locais, o personagem se apaixona por Rosenda, vivida por Dira Paes, que mora como arrendatária em suas terras. O romance, no entanto, enfrenta obstáculos porque ela ainda mantém a esperança de reencontrar o marido, desaparecido há 15 anos.

"Lá na Minha Terra", escrita por Mario Teixeira e com direção artística de Allan Fiterman, estreia na próxima segunda-feira (9), na TV Globo.



