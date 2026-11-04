Globo/Beatriz Damy “Um príncipe mimado”: Jesuíta Barbosa revela detalhes de novo personagem na Globo





Após uma breve participação em "Quem Ama Cuida", Jesuíta Barbosa volta às telas da TV Globo a partir da próxima segunda-feira (9), quando estreia "Lá Na Minha Terra", nova novela das seis da emissora. Na trama, o ator interpreta Daniel Alencar, filho da personagem vivida por Camila Morgado, apontada como a grande vilã da história.

Em entrevista ao PLAY VIEWS durante o lançamento da produção, Jesuíta contou que o convite do diretor Allan Fiterman foi um dos fatores que o animaram a aceitar o trabalho. “Eu acho que a história me interessou. Na verdade, o convite do Allan Fiterman me deixou feliz. A gente tinha uma personagem pensando pra eu fazer e, de repente, ela mudou, eu tô fazendo uma outra coisa”, explicou.

De sertanejo a paulistano

Natural do interior de Pernambuco, Jesuíta destacou que o personagem representa uma mudança em relação às suas próprias origens. A ideia inicial era que ele interpretasse alguém mais próximo do universo sertanejo, mas Daniel acabou sendo construído como um homem nascido e criado em São Paulo.

“Eu sou sertanejo, então a gente queria que fosse alguém de lá, mas eu tô fazendo um paulistano. Eu tô fazendo um cara que nasceu em São Paulo, na cidade de São Paulo, um cara herdeiro, um príncipe tratado muito bem, mimado”, contou.

Na história, Daniel deixa a realidade confortável em que foi criado e segue para Lavra Seca, cidade fictícia da novela, onde passa a confrontar valores e ensinamentos que carregava até então.

Parceria com Camila Morgado

Outro destaque do novo trabalho é o reencontro de Jesuíta com Camila Morgado. “Eu amo muito. A gente já se encontrou três vezes, essa é a terceira vez. Eu amo aquela mulher, amo a artista que ela é. Tudo que ela faz eu admiro, ela é muito comprometida e muito amiga, muito próxima, então eu tô feliz demais”, declarou.

Jesuíta também comentou sua rápida passagem por "Quem Ama Cuida", onde viveu Carlos no primeiro capítulo da história: “Essa novela tá fazendo um sucesso, todo mundo gosta. Eu acho que o elenco é maravilhoso, não que eu esteja nele, mas é incrível, eu gosto muito.”

"Lá Na Minha Terra" estreia na próxima segunda-feira (9), na faixa das seis da TV Globo.









