Reprodução Instagram Rico Melquiades já mostrou apartamento de luxo que Vorcaro cedeu a Erika Schneider

Rico Melquiades aparece em um vídeo que mostra detalhes do apartamento de luxo onde a modelo e ex-Fazenda Erika Schneider mora em São Paulo. As imagens, que voltaram a circular nas redes sociais após a divulgação de mensagens encontradas no celular de Daniel Vorcaro, mostram o influenciador fazendo um tour pelo imóvel. Segundo conversas divulgadas pela revista Veja, a residência foi cedida pelo ex-banqueiro do Banco Master à modelo.

Localizado na Vila Olímpia, um dos bairros valorizados da capital paulista, o apartamento tem decoração minimalista, ambientes amplos, janelões e uma varanda com vista para a cidade. O espaço também aparece em publicações de Erika nas redes sociais, que costuma utilizá-lo como cenário para ensaios fotográficos e trabalhos publicitários.

Reprodução Instagram Erika Schneider





Mensagens mostram agradecimento de Erika a Vorcaro

De acordo com a reportagem da coluna Radar, da Veja, o imóvel foi disponibilizado à modelo por meio de um contrato que estabelecia um período de uso. Em uma das conversas encontradas no celular do banqueiro, Erika demonstrou gratidão pela possibilidade de morar no local e afirmou que se sentia feliz ao chegar em casa.

“Oi Dani, tudo bem? Senti no coração de te mandar uma mensagem de gratidão. Quero te agradecer pelo que fez por mim. Reconheço e valorizo muito isso. Todos os dias, quando chego nesse apartamento lindo transbordo gratidão. Sempre te agradeço em oração e desejo do fundo do meu coração que você esteja bem. Você merece o melhor!”, escreveu. Vorcaro agradeceu a mensagem.

Meses depois, a modelo voltou a procurar o empresário após a visita de algumas pessoas ao apartamento. Erika contou que ficou assustada ao encontrar uma mulher e três homens no local e perguntou se estava tudo bem. Vorcaro respondeu que os dois precisavam conversar. Na sequência, ela chegou a convidá-lo para visitar a residência, mas não há confirmação de que o encontro tenha acontecido.

Pouco antes da prisão do banqueiro, o assunto voltou às conversas. Erika contou que novas pessoas haviam ido ao imóvel e se colocou à disposição para deixá-lo caso fosse necessário. Na mesma mensagem, afirmou estar sem outro lugar para morar e pediu orientações sobre como deveria proceder. Vorcaro respondeu de forma breve: “Fique em paz”.





Erika negou namoro com o ex-banqueiro

As mensagens divulgadas pela Veja também mencionam um anel que Vorcaro teria dado à modelo. Em uma conversa de 2025, Erika contou que a joia havia sido roubada durante sua chegada a Cannes, na França, e demonstrou tristeza por ter perdido o presente.

Em maio deste ano, durante participação no programa "Isso Não É um Talk Show", apresentado pelo humorista Carioca, Erika negou ter namorado ou mantido um relacionamento amoroso com o banqueiro, mas confirmou que os dois tiveram alguns encontros.

As conversas divulgadas tratam da relação entre a modelo e Vorcaro e das condições de uso do imóvel. Não há, no material apresentado, indicação de que Erika tenha participado das irregularidades investigadas no caso Banco Master.

Após conversas revelarem que Vorcaro disponibilizou um apartamento luxuoso para Erika Schneider, internautas lembraram que Rico Melquiades já esteve no imóvel. https://t.co/Hh9YGVxg1S — Disseram (@disseramoficial) November 3, 2026



