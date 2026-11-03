Reprodução Instagram Tiago Iorc revela que levou mordida no rosto e precisou levar pontos

Tiago Iorc, de 40 anos, usou o bom humor para comentar um episódio que terminou com ferimentos no rosto. O cantor revelou que precisou levar alguns pontos após ser mordido e compartilhou, na última segunda-feira (2), uma sequência de fotos ao lado de cachorros.

Na legenda da publicação, ele brincou com a situação e sugeriu que os animais presentes nos registros poderiam ser suspeitos do ataque.

“Uma mordida na cara e muitos suspeitos entre algumas belas lembranças recentes. Spoiler: não foi o Toquinho”, escreveu o artista, em referência ao músico com quem se apresentou neste fim de semana, em São Paulo. Tiago, porém, não deu detalhes sobre a identidade do cachorro envolvido nem sobre as circunstâncias do ocorrido.





Mordida aconteceu durante gravação no Rio

O caso já havia sido noticiado em agosto pelo jornal O Liberal. Na ocasião, foi informado que o episódio aconteceu em um estúdio no Rio de Janeiro, onde o cantor trabalhava na gravação de um novo projeto. Ele estava convivendo havia quatro dias com um cachorro quando, no último dia, o animal estranhou sua presença e o atacou.

Após a mordida, Tiago seguiu para Belém, onde tinha um show marcado. No aeroporto da capital paraense, recebeu uma dose da vacina antirrábica em uma ambulância enviada pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma).