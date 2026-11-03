Reprodução Instagram Marina Ruy Barbosa posa de biquíni em meio a polêmica com Luma Costa

Marina Ruy Barbosa voltou a movimentar as redes sociais nesta terça-feira (3), mas preferiu não comentar diretamente a polêmica envolvendo o fim de sua amizade com Luma Costa. A atriz publicou um álbum de fotos de biquíni, resultado de uma campanha publicitária realizada em Taormina, na Sicília, na Itália. Na legenda, ela demonstrou saudade dos dias de sol enquanto cumpria compromissos profissionais.

“No set gravando, mas… Bateu saudade desse sol e pés descalços”, escreveu Marina. Apesar de não mencionar a repercussão do desentendimento, a publicação foi tomada por comentários de seguidores que relacionaram as imagens à crise entre as duas artistas.

Parte dos internautas ironizou a situação e destacou o silêncio da atriz diante dos rumores. “Quando tentam me cancelar, mas eu só ganho mais dinheiro”, brincou um usuário. “Enquanto elas falam mal, ela faz dinheiro”, comentou outra pessoa. “O povo atrás de pronunciamento e a ruiva em silêncio”, escreveu mais um seguidor. A publicação também recebeu mensagens de apoio e elogios, além de comentários de famosos como Pedro Sampaio, Regina Casé, Ana Paula Renault e Agnes Nunes.





Luma Costa volta a falar sobre fim da amizade

Enquanto Marina não se manifestou diretamente sobre o assunto, Luma Costa voltou a abordar o rompimento nas redes sociais. Em uma sequência de publicações nos Stories nesta terça-feira (3), a atriz e empresária rebateu especulações, negou ter deixado de seguir a antiga amiga e afirmou que foi removida por Marina da lista de seguidores.

Luma também comentou os ataques que passou a receber após a repercussão do caso e voltou a rejeitar a hipótese de que divergências políticas tenham provocado o afastamento. Na segunda-feira (2), ela já havia publicado um desabafo sobre o episódio, no qual afirmou ter sido retirada das redes sociais da atriz “em mais um dos incontáveis surtos com os quais precisei conviver durante anos”. Segundo Luma, a exposição teria sido uma forma de Marina controlar a própria imagem. Ela também foi categórica ao negar a motivação política: “Sobre a minha história, posso afirmar categoricamente: não tem nada a ver com política”.

Entenda o desentendimento entre Marina e Luma

Marina Ruy Barbosa e Luma Costa eram amigas desde 2004, quando trabalharam juntas na novela Começar de Novo. O afastamento entre as duas veio à tona durante o feriado, quando internautas perceberam que elas não se seguiam mais no Instagram. A movimentação deu início a especulações sobre o motivo do rompimento, incluindo a possibilidade de divergências políticas.

No domingo (1º), Marina chegou a curtir um comentário que associava o fim da amizade a questões políticas. Luma, porém, contestou essa versão e afirmou que não foi responsável pelo unfollow. Até o momento, Marina não apresentou publicamente sua versão sobre o desentendimento.

