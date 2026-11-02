Reprodução Instagram Mensagens de Vorcaro revelam apartamento de luxo dado a Erika Schneider

Mensagens encontradas pela Polícia Federal no celular de Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, revelam novos detalhes sobre a relação do banqueiro com Erika Schneider, ex-participante de “A Fazenda 13”, da Record. As conversas, trocadas em meados de 2025, indicam que a modelo recebeu um apartamento de luxo em São Paulo e chegou a agradecer pessoalmente pelo imóvel. O conteúdo foi divulgado pela coluna Radar, da revista Veja.

Em uma das mensagens, Erika demonstrou surpresa e gratidão pela residência, localizada em um dos edifícios mais luxuosos da capital paulista. Segundo as conversas, foi estabelecido um contrato de uso do imóvel. “Oi Dani, tudo bem? Senti no coração de te mandar uma mensagem de gratidão. Quero te agradecer pelo que fez por mim. Reconheço e valorizo muito isso. Todos os dias, quando chego nesse apartamento lindo transbordo gratidão. Sempre te agradeço em oração e desejo do fundo do meu coração que você esteja bem. Você merece o melhor!”, escreveu a modelo. Vorcaro respondeu agradecendo à mensagem.

Meses depois, Erika voltou a procurar o banqueiro após uma situação que a deixou assustada. De acordo com o relato enviado a ele, uma mulher identificada como Regiane e três homens estiveram no apartamento. “Estou passando para saber se você está bem. A Regiane, Fábio e mais dois homens vieram ontem de manhã aqui no apartamento. Fiquei meio assustada… Tá tudo bem?”, questionou. Vorcaro respondeu que os dois precisavam conversar. Na sequência, a modelo o convidou para ir até o imóvel, mas não há informações sobre a realização do encontro.

O assunto voltou a aparecer nas conversas pouco antes da prisão do empresário. Na ocasião, Erika informou que Regiane havia retornado ao apartamento acompanhada de outras pessoas e se colocou à disposição para deixar o local, caso fosse necessário. A modelo também demonstrou preocupação com a situação enfrentada pelo banqueiro e pediu orientações sobre o futuro da moradia. “Quanto ao apartamento, se precisar, eu desocupo antes. Não quero ser um problema para você”, afirmou. Ela ainda contou que estava se sentindo perdida por não ter outro lugar para morar. Vorcaro respondeu de maneira breve: “Fique em paz”.

As mensagens também apontam que o banqueiro presenteou Erika com um anel em meados de 2025. Em outra conversa, a modelo contou que havia sido roubada logo após chegar a Cannes, na França, e relatou o episódio a Vorcaro.

Em maio deste ano, Erika comentou publicamente sobre a proximidade com o empresário durante participação no programa “Isso Não É um Talk Show”, apresentado pelo humorista Carioca. Na ocasião, ela negou ter vivido um romance ou namoro com o dono do Banco Master, mas admitiu que os dois tiveram alguns encontros. O conteúdo das mensagens agora divulgado acrescenta novos elementos ao que a modelo havia contado sobre a relação.





Quem é Erika Schneider?

Erika Schneider é modelo, influenciadora digital e dançarina. Ela ganhou projeção nacional ao participar da 13ª edição de “A Fazenda”, exibida pela Record em 2021. Antes do reality, também ficou conhecida pelo trabalho como bailarina do programa “Domingão do Faustão”, na TV Globo. Desde então, passou a investir na carreira de influenciadora e a marcar presença em eventos e atrações do entretenimento.





