Reprodução Instagram Daniela Albuquerque curte dias em Trancoso e comemora estreia como atriz

A apresentadora Daniela Albuquerque, de 44 anos, compartilhou registros de uma viagem especial a Trancoso, na Bahia. Nas redes sociais, nesta segunda-feira (20), a comandante do programa “Sensacional”, da RedeTV!, publicou uma sequência de fotos em que aparece aproveitando os dias ao lado das filhas, familiares e amigos. A passagem pelo destino baiano, no entanto, também teve um motivo profissional: a pré-estreia do filme “Deixe-me Viver”, que marca sua estreia como atriz no cinema.

Na legenda da publicação, Daniela relembrou os momentos vividos durante a viagem e destacou a importância de dividir a experiência com pessoas próximas . “Foram dias de muita alegria, emoção, encontros especiais e memórias que levarei para sempre no coração. Poder viver tudo isso ao lado das minhas filhas, da minha família e de pessoas tão queridas tornou essa experiência ainda mais especial”, escreveu.

A apresentadora também aproveitou a ocasião para agradecer pela oportunidade de interpretar Nina na produção. Segundo ela, o trabalho representa uma etapa importante de sua trajetória artística e reforçou sua paixão pela profissão. Daniela ainda destacou a emoção de acompanhar a primeira exibição do longa e a reação do público presente em Trancoso.

“A pré-estreia de Deixe-me Viver, em Trancoso, foi a realização de um sonho. Ver nosso filme emocionar tantas pessoas e receber os aplausos de um público inteiro de pé foi indescritível!”, afirmou. Na sequência, ela agradeceu ao elenco, à direção, à produção e aos demais profissionais envolvidos no projeto, além de defender a valorização do cinema nacional.

Ao encerrar o relato, Daniela disse que voltou para casa com o sentimento de realização e demonstrou interesse em seguir explorando a carreira de atriz. “Volto para casa com o coração transbordando de felicidade, gratidão e a certeza de que os sonhos não têm prazo de validade. Que venham novos personagens, novas histórias e muitos outros sonhos realizados!”, completou.





Sobre o filme

“Deixe-me Viver” é um drama nacional dirigido por Walther Neto, com roteiro e produção de Mônica Carvalho em parceria com Michele Muniz e Marcelo Corrêa. A história acompanha Julia, personagem de Cat Dantas, uma jovem diagnosticada com câncer terminal que decide interromper o tratamento hospitalar para aproveitar o tempo que lhe resta. Diante da decisão, ela pede o apoio da mãe, Andréa, interpretada por Mônica Carvalho, dando início a conflitos familiares e a uma jornada marcada por afeto, despedidas e reflexões sobre a vida.

O elenco também conta com Humberto Martins, Roberta Rodrigues, Oscar Magrini, Luciana Vendramini, Jeniffer Setti e Stephano Strand.



