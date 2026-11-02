Camila Queiroz se manifesta após ser envolvida em polêmica com Marina Ruy Barbosa
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Camila Queiroz se manifesta após ser envolvida em polêmica com Marina Ruy Barbosa

Camila Queiroz, de 33 anos, deixou de seguir Marina Ruy Barbosa, de 31, no Instagram. A movimentação chamou a atenção dos internautas nesta segunda-feira (2), em meio à repercussão do afastamento entre a atriz ruiva e Luma Costa, de 38, que também romperam a conexão na rede social.

Após a repercussão do unfollow, Camila se manifestou em um comentário no Instagram e negou qualquer participação no desentendimento . “Ih, sobrou até pra mim (risos). Felizmente eu não tenho nada a ver com a treta dos outros, gente, vou ficar devendo essa para vocês”, escreveu a atriz, em resposta aos questionamentos dos seguidores.

Camila Queiroz se pronuncia após unfollow

A movimentação envolvendo Camila acontece depois que Marina e Luma, amigas de longa data, deixaram de se seguir na plataforma. O episódio alimentou especulações sobre uma possível briga entre as duas, incluindo rumores de que divergências políticas teriam motivado o rompimento.

Luma Costa e Marina Ruy Barbosa
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Luma Costa e Marina Ruy Barbosa


Luma Costa confirma desentendimento com Marina

Luma, por sua vez, confirmou publicamente que houve um desentendimento com Marina, mas negou que a política tenha sido responsável pelo afastamento. Em resposta a um comentário, ela afirmou que diferenças de posicionamento não seriam motivo para encerrar uma amizade.

“Hugo, você é meu amigo e sabe muito bem quem eu sou. Jamais romperia uma relação por política. Minha própria irmã, a Lari, vota diferente de mim, e isso nunca mudou o amor e o respeito que tenho por ela”, declarou.

Na mesma manifestação, Luma criticou a associação de seu nome a uma suposta posição extremista e questionou a versão de que a divergência política teria provocado a briga. “Não vou aceitar que distorçam meus valores e me coloquem numa narrativa de extremismo político. Era o álibi perfeito ser sobre política, né? Mas não é”, acrescentou.


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