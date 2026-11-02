Reprodução Instagram Ana Paula Padrão abre álbum de viagem e encanta seguidores

Ana Paula Padrão aproveitou uma viagem ao Pará para conhecer algumas das paisagens naturais da região amazônica. Nesta segunda-feira (2), a jornalista compartilhou no Instagram um álbum de registros dos dias de descanso ao lado do marido, o empresário e executivo Gustavo Diament, e de um grupo de amigos.

Durante três dias, o grupo percorreu praias de água doce às margens do Rio Tapajós. Na publicação, Ana Paula descreveu a experiência e destacou as características das águas, a paisagem cercada pela floresta e a hospitalidade dos moradores locais.

“Em volta é floresta, as águas do Tapajós são cor de âmbar, transparentes e aquecidas. Embarcados nesse recreio, o barco de madeira, só trocamos uma praia de areia branca por outra durante três dias. Muito tambaqui na mesa, muito amigo em volta, muito sol e muita gente boa do Pará”, escreveu.





Trajetória na televisão

A viagem também acontece em uma nova fase da carreira de Ana Paula, que deixou a televisão aberta no fim de 2024. A jornalista começou sua trajetória na TV Brasília e ganhou projeção nacional após ser contratada pela TV Globo, em 1987. Na emissora, trabalhou como correspondente internacional e comandou o "Jornal da Globo". Depois, passou pelo SBT e pela Record, onde apresentou o "Jornal da Record".

Em 2014, Ana Paula chegou à Band para assumir a apresentação da primeira temporada do "MasterChef Brasil". À frente do reality gastronômico por dez anos, ela participou de todas as versões do programa exibidas no período, incluindo as edições com cozinheiros amadores, profissionais e confeiteiros.

A saída foi anunciada em outubro de 2024, em comum acordo com a emissora, e ocorreu ao término do contrato, em dezembro daquele ano. Na ocasião, a apresentadora explicou que pretendia se dedicar a projetos na área empresarial e da educação, deixando o programa para investir em uma nova etapa profissional.



