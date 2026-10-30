Reprodução/Instagram Taís Araujo explica por que gostou de ser chamada de "chata" por Vorcaro

A atriz Taís Araujo reagiu com bom humor às mensagens atribuídas ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, nas quais ela e o marido, o ator Lázaro Ramos, teriam sido chamados de “chatos”. Durante um evento em Fortaleza, nesta última quinta-feira (29), a artista afirmou ter gostado da declaração e explicou que se sentiu satisfeita por não fazer parte do círculo de pessoas envolvidas na conversa.

"Eu adorei. Fiquei tão feliz! Pensei: 'Meu Deus, que legal! Que bom não fazer parte disso'. E é isso, gente. Acho que o resto tem que ser perguntado a quem falou, né? Mas, quando li, pensei: 'Sim, eu não compactuo com vocês'", disse Taís ao portal Urbnews.

A repercussão começou após a divulgação de supostas conversas entre Vorcaro e o empresário Flávio Carneiro sobre a escolha de celebridades para uma campanha publicitária. Na troca de mensagens, Carneiro teria sugerido Taís e Lázaro, destacando a popularidade do casal. Vorcaro, por sua vez, teria rejeitado os nomes e indicado preferência pelo cantor Zé Felipe e pela influenciadora Virginia Fonseca. “Acho chatos. Ambos. Tem que ser Zé e Virginia”, diz a mensagem atribuída a ele.

Lázaro Ramos também reagiu às mensagens

Em setembro, Lázaro Ramos já havia comentado o episódio de maneira irônica. Após a circulação das mensagens, o ator publicou nas redes sociais: “Que minha chatice me livre de todo mal, amém!”. A publicação foi interpretada como uma resposta bem-humorada à avaliação atribuída ao empresário.

Reprodução Instagram Lázaro Ramos e Vorcaro





O conteúdo ganhou repercussão depois de ser compartilhado pelo jornalista Sérgio Santos, conhecido como Zamenza, no X, antigo Twitter. As mensagens teriam sido extraídas do celular de Vorcaro, mas a autenticidade integral do material não foi confirmada de forma independente. A defesa do ex-banqueiro contesta o conteúdo vazado.

Também não há confirmação de que Taís Araujo e Lázaro Ramos tenham recebido uma proposta formal para participar da campanha publicitária mencionada nas conversas.



