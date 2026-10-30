Reprodução Instagram Mara Maravilha reage à desistência do ex-marido de "A Fazenda 18"

Mara Maravilha demonstrou incômodo com a desistência do ex-marido, Gabriel Torres, de "A Fazenda 18". Nesta sexta-feira (30), a apresentadora usou as redes sociais para apoiar uma declaração de Adriane Galisteu sobre a saída do participante, que abandonou o reality um dia depois de escapar da Roça.

Ao compartilhar o vídeo em que Galisteu comenta a decisão de Gabriel, Mara fez questão de manifestar sua concordância com a apresentadora. “GRANDE GALISTEU! Concordo e assino embaixo em relação a todas as palavras da Galisteu!!! Quem precisa de solidariedade sou eu!!!”, escreveu.

A apresentadora também respondeu a uma internauta que comentou a situação. Na mensagem, Mara afirmou que enfrenta dificuldades e aproveitou para rebater possíveis críticas sobre sua participação na repercussão do assunto. “É gatinha, não é fácil não, você nem imagina como não é fácil mesmo!!! Um detalhe: eu que banco tudoooo, inclusive esse Insta é meu e faço o que quero... E sou LITERALMENTE dessas: NÃO PEÇO PRA SAIR!”, declarou.





Mara Maravilha e Gabriel Torres têm um filho

Mara e Gabriel são pais de Miguel Benjamim, adotado pelo casal em 2020. Os dois anunciaram o fim do casamento em janeiro de 2026, depois de enfrentarem uma crise no relacionamento e tentarem uma reconciliação no fim do ano anterior. Na ocasião, a apresentadora afirmou que eles manteriam uma relação de amizade, respeito e carinho.

Relembre outras desistências de ‘A Fazenda 18’

Gabriel foi o terceiro participante a abandonar o confinamento nesta edição do reality da Record. Antes dele, o cantor Jottapê deixou o programa em 16 de outubro, após a eliminação de seu aliado Igor Monteiro. Na ocasião, o artista afirmou aos colegas que precisava cumprir uma promessa e que já havia realizado sua missão no jogo.

Seis dias depois, em 22 de outubro, foi a vez do ator Jônatas Faro tocar o sino e comunicar sua saída à produção. A decisão ocorreu após o participante demonstrar desconforto com o ambiente de conflitos no confinamento. Sua equipe informou que ele havia decidido respeitar os próprios limites. Com a saída de Gabriel, "A Fazenda 18" chegou a três desistências em um intervalo de apenas uma semana.



