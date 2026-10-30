Reprodução Instagram Após pedido de casamento, Renata Saldanha e Maike anunciam gravidez

Renata Saldanha e Maike, ex-participantes do "BBB 25", anunciaram que estão à espera do primeiro filho. A novidade foi compartilhada pelo casal nesta sexta-feira (30), em uma publicação no Instagram. Para revelar a gravidez, os dois divulgaram imagens do ensaio pré-wedding, no qual aparecem segurando um par de sapatinhos de bebê e acariciando a barriga da bailarina, que já estava aparente sob o vestido.

Na legenda, os futuros pais contaram que a gestação era um segredo guardado durante o registro do ensaio e celebraram a chegada de um novo integrante à família. “Existem momentos em que a gente sonha, outros em que a vida prepara e alguns que chegam para transformar tudo. Nosso pré-wedding já seria a lembrança de um dos capítulos mais bonitos da nossa história. Mas, dessa vez, guardamos um segredo que tornou tudo ainda mais especial: não somos mais dois sonhando com o futuro. Agora, somos três”, escreveram.

Em outro trecho, Renata e Maike falaram sobre a expectativa de viver a nova fase juntos. “No meio de tantos planos, promessas e sonhos compartilhados, descobrimos que o amor também tinha preparado um novo caminho para nós. Nosso maior presente já está a caminho. E que privilégio é poder viver, registrar e dividir com vocês o começo dessa nova história”, anunciaram.





Renata e Maike ficaram noivos em outubro

A gravidez foi anunciada poucas semanas depois de o casal oficializar o noivado. Campeã do "BBB 25", Renata foi pedida em casamento por Maike durante uma viagem romântica a uma cabana em C ampos do Jordão, no interior de São Paulo.

Na ocasião, o ex-brother celebrou o compromisso com uma declaração à bailarina. “Que a gente continue se escolhendo todos os dias da nossa vida. Hoje começa oficialmente o nosso para sempre, pequena. Eu te amo!”, escreveu. Renata também se manifestou e demonstrou entusiasmo com o pedido: “Te amo e diria sim mil vezes! Que Deus abençoe a gente e que Ele seja nosso elo eterno!”.







