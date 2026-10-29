Os 25 anos de “Casa dos Artistas” fazem Nubia Oliiver revisitar uma das experiências mais marcantes de sua trajetória na televisão. Integrante da primeira edição do reality show do SBT, a modelo relembra os fatores que contribuíram para transformar a atração em um fenômeno de audiência, entre eles a proposta inédita de reunir celebridades sob o mesmo teto e a presença de Silvio Santos no comando.
“Reunir 12 personalidades em uma casa, naquele momento, era uma novidade para a televisão brasileira. E havia o Silvio Santos à frente de tudo, com uma visão e uma presença muito especiais. Acho difícil repetir aquele fenômeno, porque foi uma combinação de pessoas, de novidade e da força dele”, afirma.
Nubia Oliiver compara realities antigos com os atuais
Ao observar o cenário atual dos programas de confinamento, Nubia acredita que o comportamento do público passou por transformações, principalmente com a popularização das plataformas de streaming e o aumento da oferta de entretenimento. Para ela, a dinâmica de alguns realities também perdeu parte do atrativo ao priorizar discussões e confrontos entre os participantes.
“Falo como espectadora: um reality em que tudo se resume a barraco, gritaria e pessoas falando umas por cima das outras acaba ficando cansativo. Quero entender a dinâmica, acompanhar o jogo e ouvir o raciocínio de cada participante. Quando ninguém respeita a fala do outro, isso se perde. Para mim, o entretenimento precisa ir além da briga”, declara.
Por que “Casa dos Artistas” acabou no SBT?
Exibido originalmente entre 2001 e 2004, “Casa dos Artistas” teve quatro edições e entrou para a história da televisão brasileira. O programa perdeu força nas temporadas seguintes, depois do desempenho expressivo da estreia, e também enfrentou problemas judiciais envolvendo a semelhança de seu formato com o “Big Brother”, reality desenvolvido pela produtora holandesa Endemol e exibido pela TV Globo.
A disputa chegou à Justiça após a Globo e a Endemol acusarem o SBT de reproduzir elementos do formato original. Em 2015, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconheceu o plágio e determinou o pagamento de indenização à emissora e à produtora. Posteriormente, um acordo entre as partes estabeleceu que o SBT não poderia produzir novas temporadas da atração, sob risco de novas penalidades.
Dessa forma, além do desgaste de audiência registrado nas últimas edições, os problemas jurídicos acabaram inviabilizando a continuidade do reality. Mesmo com o interesse do público em uma possível retomada, o programa nunca voltou ao formato original.