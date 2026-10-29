Reprodução Instagram Por que ‘Casa dos Artistas’ chegou ao fim? Nubia Oliiver relembra reality do SBT





Os 25 anos de “Casa dos Artistas” fazem Nubia Oliiver revisitar uma das experiências mais marcantes de sua trajetória na televisão. Integrante da primeira edição do reality show do SBT, a modelo relembra os fatores que contribuíram para transformar a atração em um fenômeno de audiência, entre eles a proposta inédita de reunir celebridades sob o mesmo teto e a presença de Silvio Santos no comando.

“Reunir 12 personalidades em uma casa, naquele momento, era uma novidade para a televisão brasileira. E havia o Silvio Santos à frente de tudo, com uma visão e uma presença muito especiais. Acho difícil repetir aquele fenômeno, porque foi uma combinação de pessoas, de novidade e da força dele”, afirma.

Reprodução SBT Casa dos Artistas





Nubia Oliiver compara realities antigos com os atuais

Ao observar o cenário atual dos programas de confinamento, Nubia acredita que o comportamento do público passou por transformações, principalmente com a popularização das plataformas de streaming e o aumento da oferta de entretenimento. Para ela, a dinâmica de alguns realities também perdeu parte do atrativo ao priorizar discussões e confrontos entre os participantes.

“Falo como espectadora: um reality em que tudo se resume a barraco, gritaria e pessoas falando umas por cima das outras acaba ficando cansativo. Quero entender a dinâmica, acompanhar o jogo e ouvir o raciocínio de cada participante. Quando ninguém respeita a fala do outro, isso se perde. Para mim, o entretenimento precisa ir além da briga”, declara.





Por que “Casa dos Artistas” acabou no SBT?

Exibido originalmente entre 2001 e 2004, “Casa dos Artistas” teve quatro edições e entrou para a história da televisão brasileira. O programa perdeu força nas temporadas seguintes, depois do desempenho expressivo da estreia, e também enfrentou problemas judiciais envolvendo a semelhança de seu formato com o “Big Brother”, reality desenvolvido pela produtora holandesa Endemol e exibido pela TV Globo.

A disputa chegou à Justiça após a Globo e a Endemol acusarem o SBT de reproduzir elementos do formato original. Em 2015, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconheceu o plágio e determinou o pagamento de indenização à emissora e à produtora. Posteriormente, um acordo entre as partes estabeleceu que o SBT não poderia produzir novas temporadas da atração, sob risco de novas penalidades.

Dessa forma, além do desgaste de audiência registrado nas últimas edições, os problemas jurídicos acabaram inviabilizando a continuidade do reality. Mesmo com o interesse do público em uma possível retomada, o programa nunca voltou ao formato original.



