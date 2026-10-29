Reprodução/Instagram MC Poze do Rodo é acusado de estupro de uma menor de idade

O cantor Marlon Brendon Coelho, conhecido como “MC Poze do Rodo” está sendo investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro após uma adolescente de 16 anos denunciá-lo por estupro, ameaça e fornecimento de substâncias ilícitas. O caso foi registrado na Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV).

Segundo o relato da jovem, o episódio teria acontecido no final de setembro, por volta das 22h, na casa do cantor. A adolescente afirmou que foi convidada por uma amiga para ir ao local e que estava sob efeito de drogas e bebidas alcoólicas.

De acordo com a advogada da adolescente, Daiana Andrade, em entrevista ao “g1”, a jovem relatou que estava sob efeito de uma substância conhecida como “Black Lança”, que teria sido oferecida pelo cantor.

Segundo a defesa, ela não estava plenamente consciente durante a relação sexual, mas insistiu ao cantor para utilizar preservativo durante a relação, mas ele teria se recusado e dado continuidade ao ato sem a proteção.

A defesa sustenta que a jovem teve o seu consentimento violado e por isso apresentou a denúncia por estupro, ameaça e fornecimento de substâncias a menor de idade.

Jovem relata ameaças e uso forçado de medicamentos

Ainda segundo o relato da adolescente, cerca de dois dias depois do episódio, ela teria sido coagida a retornar à residência do cantor. No local, Poze teria tomado o celular da jovem e a obrigado a ingerir medicamentos.

A adolescente também afirmou que foi ameaçada caso se recusasse a tomar os remédios. Segundo a denúncia, o cantor teria dito que pediria a um dos amigos para fazê-la desaparecer.

A defesa solicitou medidas protetivas de urgência contra o funkeiro. A jovem também foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização de exames.

Polícia Civil investiga o caso

A Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que os supostos autores serão intimados a prestar esclarecimentos na delegacia especializada. A corporação acrescentou que as diligências estão em andamento para apurar os fatos.

O caso corre sob sigilo, e a identidade da adolescente é protegida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Até a publicação desta matéria, a defesa de MC Poze do Rodo não havia se manifestado sobre as acusações. O espaço permanece aberto.



