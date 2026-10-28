Divulgação Netflix Marieta Severo, Alice Wegmann e Nanda Costta celebram estreia de série da Netflix

O iG marcou presença no evento de lançamento de "Dom de Iludir", nova série da Netflix que estreou nesta quarta-feira (28), e conversou com o elenco sobre os bastidores da produção. Protagonizada por Marieta Severo, Alice Wegmann e Nanda Costta, a trama aposta em mistério, relações familiares e interesses ocultos para questionar até que ponto é possível confiar nas pessoas.

Durante o evento, Marieta Severo demonstrou entusiasmo com o resultado do trabalho e destacou a qualidade do roteiro, além da parceria com os colegas de elenco. A atriz também agradeceu pelo acolhimento que recebeu durante as gravações e elogiou o ambiente construído ao longo da produção.

“É muito bom quando a gente tem uma convicção absoluta acerca de um trabalho que está apresentando, e a gente tem com essa série”, afirmou Marieta. A artista também ressaltou a oportunidade de dar vida à história com liberdade criativa e destacou a maneira carinhosa como foi recebida pelos profissionais envolvidos no projeto.

Divulgação Netflix Dom de Iludir

Nanda Costta celebra retorno ao Rio e parceria com Marieta

Nanda Costta, que interpreta a terapeuta espiritual Irina, também falou sobre a importância da série em sua trajetória profissional. A atriz contou que passou por testes para conquistar o papel e revelou que precisou se dedicar ao máximo para integrar o elenco.

“Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu quis muito. E eu fiz testes, alguns testes, e o Mauro falou assim: ‘Você está competindo com você mesma’. Então, eu tive que dar o melhor de mim o tempo inteiro para conseguir estar aqui”, relatou.

Além do desafio profissional, Nanda revelou que o período de gravações também exigiu sacrifícios pessoais, principalmente pela distância das filhas, Kim e Tiê.

“Foi muito difícil, porque eu fiquei longe das minhas filhas. Eu estava em Salvador já há uns dois anos, e essa série foi a que me deixou mais tempo longe”, contou.

Apesar das dificuldades, Nanda destacou que a experiência teve um significado especial para sua vida pessoal e profissional. A atriz afirmou que a convivência com Marieta Severo também contribuiu para tornar o trabalho marcante e demonstrou admiração pela trajetória da colega.

“Eu olhava para a Marieta. Eu lembro, no primeiro dia da leitura, eu olhei para a Marieta, mãe de três mulheres incríveis, de netas e tudo, na minha idade. Quem não é filha dela quer ser. Eu falei: ‘Deu tudo certo’”, disse, aos risos.

Alice Wegmann destaca parceria com Nanda Costta

Alice Wegmann, que interpreta Maíra Rossetti, também celebrou a realização da série e agradeceu à Netflix, à produtora Conspiração e aos demais profissionais envolvidos. A atriz aproveitou o momento para destacar a relação de carinho e admiração que mantém com Nanda Costta, com quem já havia trabalhado anteriormente.

“A gente já se conhecia, a gente já tinha trabalhado juntas. Eu sou absolutamente fã dessa mulher, foi minha grande parceira aqui”, afirmou.

Saiba mais sobre a trama de "Dom de Iludir"

Com dez episódios, "Dom de Iludir" acompanha a relação conturbada entre Lúcia Rossetti, uma rica colecionadora de arte interpretada por Marieta Severo, e sua filha, Maíra, vivida por Alice Wegmann. Apesar de desfrutar de uma vida cercada de luxo na elite carioca, Maíra enfrenta problemas de saúde que provocam crises epilépticas e a deixam acamada por longos períodos, sem que os médicos consigam chegar a um diagnóstico preciso.

Desesperada para descobrir o que acontece com a filha, Lúcia procura alternativas e conhece Irina, personagem de Nanda Costta. Apresentando-se como terapeuta espiritual, a mulher se aproveita da fragilidade da família para colocar em prática seus próprios interesses, tendo como principal alvo as valiosas obras de arte da colecionadora.

Quando percebe que foi vítima de um golpe, Lúcia decide procurar a polícia. A iniciativa, no entanto, pode trazer consequências inesperadas, já que uma investigação oficial ameaça revelar segredos familiares e levantar questionamentos sobre a origem do dinheiro utilizado na aquisição das obras.

Divulgação Netflix Elendo de "Dom de Iludir"

Sob direção-geral de Mauro Mendonça Filho, a série também conta com José de Abreu, Felipe Camargo e Luciana Paes no elenco. Ao longo dos episódios, a produção convida o público a desconfiar das aparências e a questionar as verdadeiras intenções dos personagens.







