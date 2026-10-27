Reprodução Instagram Vini Jr. surpreende fãs ao deixar de seguir pessoas próximas a Virginia Fonseca





Vini Jr. fez mudanças em sua lista de pessoas seguidas nas redes sociais e deixou de acompanhar perfis ligados à ex-namorada, Virginia Fonseca. Nesta terça-feira (27), internautas perceberam que o jogador não segue mais Duda Freire, melhor amiga da influenciadora, Jessica Kalosi, cunhada de Zé Felipe, Monyque Isabella, irmã do cantor, Lucas Guedez, amigo da empresária, e Margareth Serrão, mãe de Virginia.

Os nomes faziam parte do círculo próximo da influenciadora, conhecido nas redes sociais como a “turma da Virginia”. Durante o relacionamento com o atacante do Real Madrid, o grupo visitava com frequência a casa do jogador, em Madri, na Espanha. Após a Copa do Mundo, as constantes aparições dos amigos no local chegaram a repercutir na imprensa internacional.

Unfollow acontece após vídeo de Virginia em festa

A movimentação nas redes sociais também chama a atenção após a repercussão de um vídeo em que Virginia aparece curtindo uma festa ao lado dos amigos Hebert Gomes e Duda Freire. Nas imagens que circularam na internet, as influenciadoras dançam com notas de dólar nas mãos e presas à roupa, cena que gerou comentários entre os internautas.

Até o momento, não há confirmação de que a decisão de Vini Jr. de deixar de seguir os perfis tenha relação direta com o vídeo ou com algum desentendimento específico. A mudança, no entanto, movimentou as redes sociais e despertou a curiosidade dos seguidores que acompanharam o relacionamento dos dois.

Reprodução/Internet Virginia Fonseca e Vini Jr.





Virginia e Vini Jr. tiveram relacionamento marcado por idas e vindas

O envolvimento entre Virginia Fonseca e Vini Jr. começou a ganhar repercussão em 2025, quando os dois passaram a ser apontados como um possível casal. Naquele período, a influenciadora e o jogador foram vistos em situações que alimentaram as especulações sobre o romance, embora a relação tenha passado por momentos de incerteza antes de ser assumida publicamente.

Em outubro de 2025, o relacionamento ganhou um novo capítulo após Virginia confirmar o namoro com o atleta. Pouco tempo depois, porém, o casal enfrentou uma crise, que culminou em um breve afastamento. A situação ganhou destaque após a circulação de informações sobre conversas do jogador com outra mulher, levando a influenciadora a se manifestar sobre o episódio.

Posteriormente, os dois se reaproximaram e retomaram o relacionamento, voltando a aparecer juntos. A relação, contudo, chegou ao fim novamente em outubro de 2026, quando Virginia e Vini Jr. confirmaram a separação.



