A cantora Carla Visi, ex-vocalista da Banda Cheiro de Amor, foi internada em Lisboa com um quadro de infecção bacteriana e febre alta. Segundo informações publicadas em seu perfil nas redes sociais, não há previsão de alta hospitalar.
Segundo informações publicadas pela CNN Brasil, a cantora foi internada no Hospital Santa Maria, em Lisboa, para tratar uma pneumonia. Segundo o comunicado publicada nas redes sociais de Carla, ela está recebendo todos os cuidados médicos necessários e está sendo acompanhada por uma equipe médica atenciosa, realizando exames minuciosos e está bem.
O comunicado pede a amigos e familiares que acerquem de amor e concentrem os pensamentos positivos para que a cantora saia dessa situação muito em breve.
Desde a última segunda-feira (19), Carla Visi está sob cuidados médicos no Hospital Santa Maria, em Portugal, quando foi acometida por febres altas. Para investigar a situação, os médicos decidiram internar a cantora na unidade e fazer exames mais detalhados. Por isso, não houve previsão de alta até o momento.
Em um comunicado oficial publicado em seu perfil oficial, a cantora agradece as mensagens de carinho e a preocupação de familiares, amigos, fãs e parceiros de trabalho. Em um recado à equipe, Carla afirmou:
"O importante é que estou em tratamento e vai dar tudo certo. Em breve estaremos juntos para fazer música pelo Brasil." afirmou a cantora.
Artista e pesquisadora
Além de cantora, Carla Visi também é jornalista, ativista e especialista na área ambiental, doutoranda em Ecologia Humana pela Universidade Nova de Lisboa. A cantora ficou nacionalmente conhecida nos anos 1990 quando foi vocalista da banda de Axé, Cheiro de Amor, entre os anos 1996 e 2000.
Sucessos que tocam até hoje nos carnavais como "Vai Sacudir, Vai Alabar", "Pureza da Paixão" estouraram na voz de Carla. O disco "Banda Cheiro de Amor ao Vivo" chegou a vender mais de 1,5 milhão de cópias no Brasil inteiro. Como cantora solo, Carla gravou álbuns em tributo a Clara Nunes e Gilberto Gil.