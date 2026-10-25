Reprodução das Redes Sociais Ana Hickmann critica figurino de Virgínia

A apresentadora do Hoje em Dia, na Record TV, Ana Hickmann não gostou do look usado por Virgínia Fonseca para a comemoração do aniversário da filha, Maria Flor. A festa da menina foi inspirada no filme Encantados e aconteceu na última quinta-feira (22) em um salão de festas.

O comentário de Ana sobre a roupa da influenciadora, vem após o estilista Nikolas Miguel defender o figurino que criou no sábado (24). Em um vídeo publicado nas redes sociais, Nikolas disse que tentou fugir do óbvio e misturou referências dos anos 2000 na peça que criou para Virgínia:

"Misturei referências dos anos 2000 como a calça capri e sobreposições com o romantismo Vitoriano da renda, da gola alta e dos babados", Nikolas Miguel, estilista de Virgínia Fonseca.

O estilista disse ainda que a moda é essa mistura de estilos e não há uma única maneira de se vestir bem:

"Acredito que não existe uma única forma de se vestir bem. A moda mistura o mínimo e o máximo, o clássico e o ousado e, é nessa liberdade que eu gosto de criar. Para mim, na moda, a gente precisa sentir alguma coisa, porque a magia está justamente aí. É isso que eu busco em cada peça, transformar e revelar a essência de quem veste. Moda é expressão. E ser diferente, nunca ignificou estar errado" disse o estilista Nikolas Miguel.





Virgínia comentou a publicação do profissional: "Te amo! Te desejo sucesso sempre!"

A apresentadora comentou o figurino

Ana Hickmann, no entanto, não gostou do look de Virgínia Fonseca e deixou um comentário na publicação de Hugo Gloss:

"Não dá para defender!" escreveu a ex-modelo.

Em seguida, outros usuários do Instagram comentaram concordando com Ana Hickmann:

Seguidor: "Essa história aí só a Virgínia acredita Amigo!"

Seguidor: "A Ana é uma diva gabaritada em moda. Uma das grandonas supermodels do Brasil."

Seguidor: "Obrigada! Não esperava o seu comentário e melhorou a minha noite!"

Seguidor: "Oloco Ana até vc"

Seguidor: "Esse Rapaz parece que não gostava muito dela , sei lá. Kkkk"