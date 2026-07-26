Reprodução:Josh Shinner/The Prince and Princess of Wales/X Entenda por que Príncipe George terá quarto individual em colégio

A partir de setembro, o Príncipe George, de 13 anos, será aluno do Eton College, tradicional internato do Reino Unido que também recebeu o pai do herdeiro, o Príncipe William.

Fundado em 1440 pelo rei Henrique VI, o colégio é exclusivo para meninos e reúne cerca de 260 estudantes. Apesar de funcionar em regime de internato, a instituição adota um modelo diferente de muitos colégios do gênero: nenhum aluno divide o quarto com outro.

Segundo a revista britânica Hello! Magazine, George terá um quarto individual, assim como todos os demais estudantes matriculados na escola.

Em seu site oficial, o Eton College explica que a medida faz parte da proposta pedagógica da instituição.

"Desde o início, cada aluno tem seu próprio quarto de estudos: não há dormitórios compartilhados. Dessa forma, os estudantes têm seu próprio espaço privado e são incentivados a se organizar e a desenvolver autodisciplina para cumprir tarefas e prazos."

Tradição entre integrantes da monarquia

A escolha de Eton College reforça uma tradição da família real britânica. O Príncipe William estudou na instituição entre 1995 e 2000, seguindo os passos do irmão, o Príncipe Harry, que também passou pelo colégio. Ao longo dos séculos, a escola recebeu diversos membros da aristocracia e da realeza, consolidando-se como uma das mais prestigiadas do Reino Unido.

Além da tradição, a decisão também marca uma nova fase na formação de George, que ocupa o segundo lugar na linha de sucessão ao trono britânico, atrás apenas do pai, o Príncipe William. Seus irmãos, a Princesa Charlotte, de 11 anos, e o Príncipe Louis, de 8 anos, aparecem na sequência da linha sucessória.

A chegada do jovem ao internato tem despertado atenção da imprensa britânica, já que a instituição é conhecida por formar futuros líderes, políticos e personalidades influentes, além de integrantes da monarquia. Assim como ocorreu com William, os anos de George em Eton deverão ser acompanhados de perto pelo público e pelos veículos especializados na cobertura da família real.