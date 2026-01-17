Reprodução das Redes Sociais Morre ator Silvio Ferrari

O ator Silvio Ferrari morreu na sexta-feira (16). A informação foi divulgada nas redes sociais da Associação dos Produtores de Teatro na tarde deste sábado(17), mas ainda não se saba a causa da morte.

A instituição afirma que Silvio deixou uma contribuição relevante para o teatro e audiovisual brasileiros com sua trajetória artística.

Silvio atuou em peças teatrais como “Rádio Nacional” e “O Abre Alas”, “O dia em que raptaram o Papa”, “Marlene e as pernas do século” e muitas outras.

A trajetória do ator foi marcada por versatilidade pois ele estava sempre entre os palcos do teatro e em frente as câmeras. Silvio trabalhou em produções que marcaram a vida de muitos brasileiros como: “Roque Santeiro”, exibida em 1985 pela TV Globo e na primeira versão da novela “Pantanal”, exibida pela TV Manchete em 1990. A participação mais recente do ator foi na obra “Vida da Gente”, exibida pela TV Globo em 2011.

A Associação dos Produtores de Teatro manifestou pesar nas redes sociais e amigos e admiradores do ator lamentaram







