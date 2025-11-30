Reprodução: Instagram Paula Fernandes

Paula Fernandes voltou a chamar atenção com o lançamento de “Amar De Novo”, versão em português de “Set Fire to the Rain”, da cantora Adele.

Após ser alvo de críticas no passado pela adaptação de uma música de Lady Gaga, a artista decidiu mirar em outro ícone internacional.



A repercussão foi imediata. Nos comentários do lançamento, o público destacou a qualidade do trabalho, chamando o projeto de “lindo”, “simplesmente perfeito” e “delicioso”.









A movimentação reacendeu um debate sobre o impacto das adaptações brasileiras na cultura pop.

Catedral – Zélia Duncan









A música “Catedral”, na interpretação de Zélia Duncan, transforma a solidão em um espaço de autoconhecimento e resistência.

Adaptada de “Cathedral Song”, de Tanita Tikaram, a canção ganha na voz da artista brasileira um tom mais melancólico e introspectivo, característica que ajudou a consolidar seu sucesso no país.

Astronauta de Mármore – Nenhum de Nós









O título “O Astronauta de Mármore” carrega uma ambiguidade que marcou a recepção da canção. Embora o mármore possa remeter à frieza, imobilidade ou até a interpretações relacionadas ao uso de drogas, a letra explora sobretudo sentimentos de isolamento, transformação e busca por sentido.

A versão do Nenhum de Nós, autorizada por David Bowie, preserva o tom reflexivo e melancólico de “Starman”, mas traduz para o contexto brasileiro uma atmosfera de distanciamento e saudade que ajudou a consolidar o sucesso da releitura no país.

Desejo Imortal – Gusttavo Lima









Em “Desejo Imortal”, Gusttavo Lima apresenta uma releitura do clássico “It Must Have Been Love”, incorporando o tema do amor proibido ao universo sertanejo e da bachata.

A versão destaca a tensão entre o prazer intenso e o peso da culpa, elemento que sustenta o clima emocional da adaptação.

Choram as Rosas – Bruno & Marrone









Em “Choram as Rosas”, Bruno & Marrone utilizam a imagem das rosas chorando para representar a dor da perda amorosa. O verso “Seu perfume agora se transforma em lágrimas” evidencia como lembranças antes marcadas pelo perfume e pela leveza do relacionamento passam a carregar tristeza após o fim.

Essa inversão do prazer em sofrimento reforça o impacto emocional da canção e torna o sentimento de perda ainda mais palpável para o ouvinte.

Chorando se Foi – Kaoma









“Lambada”, do Kaoma, chama atenção pelo contraste entre a melodia vibrante e o tom melancólico da letra.

A canção é uma adaptação de “Llorando se fue”, dos bolivianos Los Kjarkas, cuja versão original também aborda despedida e arrependimento.

Na releitura do Kaoma, permanece a ideia de que as lembranças de um amor marcante continuam presentes, mesmo quando a relação já chegou ao fim, reforçando a carga emocional por trás de um dos maiores sucessos da música latina.