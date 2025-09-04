Reprodução Globo permite palavrão e apela em estreia da GE TV

A Globo apelou até para palavrões na primeira transmissão da GE TV. Em vários momentos de Brasil e Chile, pelas Eliminatórias da Copa, narrador, comentarista e repórter utilizaram uma linguagem comum, por exemplo, na Cazé TV, mas nada usual entre globais.

Antes dos cinco minutos de jogo, narrador, comentaristas e repórter deram sinais do que viria pela frente. No gol anulado de Casemiro, a repórter Sofia Miranda falou em '' carinho '' direcionado ao juiz, vindo da arquibancada. Instigado, o narrador perguntou se ela ouviu xingamentos direcionados ao árbitro.

A repórter não titubeou:

'' Ei, juiz... '', sem completar a frase ouvida com frequência nos estádios brasileiros.

Em outros momentos da transmissão, no entanto, os jornalistas se incentivaram mutuamente para que os palavrões fossem ditos por inteiro, sem cortar as frases.

Foi o que aconteceu, por exemplo, quando a equipe brincou que o nome do técnico Carlo Ancelotti seria dito de outra maneira na GE TV: '' Carleto ''.

A forma singular de se referirem ao treinador canarinho foi mais uma tentativa de fazerem diferente do que se vê nas transmissões da Globo e do Sportv, formais e sem espaço para infringir as normas de anos.

'' A gente vai quebrando as regras, o protocolo. Vai vendo até onde vai. Se não tomar um tapa na mão, a gente continua '', disse o narrador Jorge Iggor.

'' Só reforçando, a chefia disse que não pode crime e informação errada '', reforçou Bruno Formiga a postura adotada pelo novo canal de streaming de liberar uma linguagem menos vigiada.

E Formiga parece estar certo sobre as novas diretrizes da Globo. Pouco depois dos 30 minutos do primeiro tempo, veio outra demonstração do quanto a transmissão da GE TV não será rígida com alguns termos.

Ao descrever um lance da partida, a comentarista Luana Maluf soltou um " é f..a" .

Tentou corrigir em seguida: '' Ops ''.

Mas quase nem teve tempo de pedir desculpas.

'' Não...é isso mesmo '', amenizou o narrador, incentivando que '' f..a '' seja dito sem nenhum pudor.

'' Não, não tem 'ops', aqui pode '', emendou Formiga.

'' Eu achei que tivesse desligado o microfone antes. Desculpa, mãe '', retrucou a comentarista, ainda tentando demonstrar arrependimento.

De novo foi rebatida pelo parceiro nos comentários do jogo:

" É f..a mesmo. Desculpa o que, tá autorizado, tá nas permissões ''.

'' Mas com moderação '', ponderou o narrador.

'' Vou te falar. Esse (palavrão) foi muito genuíno '', ressaltou Formiga.

No segundo tempo, Formiga pareceu fazer questão de dizer termos como '' c....e '', sem esconder que a linguagem da GE TV tem que ser diferente da Globo, de qualquer maneira.





O jeito despojado - ainda que nitidamente forçado - tornou-se a marca da CazéTV, agora perseguida pela GE TV: narradores, comentaristas e repórteres orientados a atrair a atenção do público jovem, conectado a streaming e redes sociais.

A Globo está tão preocupada com a CazéTV que teria tentado contratar Luis Felipe Freitas, narrador da concorrente, sem sucesso. A informação foi passada em uma live por Casimiro, o homem forte do projeto que fez a Globo se mexer - sem limites.