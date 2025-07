Reprodução/X Palco principal do Tomorrowland, na Bélgica, é destruído pelas chamas

Um incêndio de grandes proporções destruiu nesta quarta-feira (16) o palco principal do Tomorrowland, um dos maiores festivais de música eletrônica do mundo, na Bélgica.

Segundo o jornal britânico The Mirror, a estrutura estava quase finalizada para receber as principais apresentações da edição de 2025, que começa nesta sexta-feira (18). O palco, com temática de castelo e considerado um dos mais sofisticados já montados pelo festival, foi totalmente consumido pelas chamas.

As autoridades belgas investigam as causas do incêndio, que ainda não foi completamente controlado. Apesar da gravidade, não há registro de feridos. Cerca de mil trabalhadores estavam no local no momento do incidente, mas não havia público presente.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram colunas de fumaça espessa saindo da estrutura. Criado em 2005, o Tomorrowland é realizado anualmente na cidade de Boom, atraindo fãs do mundo todo.

Mesmo com o incêndio, a organização confirmou que manterá a programação do primeiro fim de semana, entre 18 e 20 de julho. Entre os destaques estão shows de Alok, David Guetta, Martin Garrix e Charlotte de Witte.