Reprodução/Instagram Namorada de jogador do Coritiba Crocodiles lamenta morte do atleta





Lays Novakovski, namorada do jogador de futebol americano do Coritiba Crocodiles Lucas Barros, de19 anos, que morreu em um grave acidente de ônibus neste sábado (21), lamentou a morte do companheiro. Pelas redes sociais é possível ver que o casal havia oficializado o namoro em agosto deste ano.

Nos Stories do Instagram, a jovem publicou uma foto em preto e branco dos dois juntos e escreveu um longo texto homenageando o parceiro.

"Estou em um avião indo para Goiânia. Em um cenário comum você estaria aqui comigo, estaríamos tão felizes e ansiosos para ver sua família, mas estou aos prantos desde manhã, pois uma parte de mim se foi hoje. Eu tive tão pouco tempo com você, meu amor, que vida injusta", começou Lays.





E continuou: "Você dizia que queria viver comigo até o fim das nossas vidas e achávamos que duraria muito mais, tudo o que queria era que tivesse durado muito mais. Você é a minha alma gêmea, a pessoa que sabia me fazer feliz, a gente sabia ser feliz juntos, qualquer momento com você era absurdo, você era gigante. Eu poderia dizer que poderia ter demonstrado mais se soubesse que ia tão cedo, podia dizer que falaria mais que eu te amo, mas todo o amor que existia dentro de mim, eu dei para você, eu demonstrei tudo o que podia, eu vivi cada momento que pude ao seu lado."

Em seguida, a jovem contou que o casal tinha muitos planos juntos e desabafou: "Tantos sonhos juntos, falávamos disso todos os dias, de como queríamos viver até a eternidade juntos, se pudéssemos. Você sempre dizia que iria depois de mim, para eu não sofrer por você, você sabia que eu sofreria muito, e você estava certo, essa dor está dilacerando meu coração".



"Uma parte, a parte mais importante de mim, me deixou hoje e eu não sei como seguir sem você. Essa falta será eterna em meu coração, nada vai conseguir preencher. Você sabia que eu te amava, você sempre dizia que se sentia amado, mas eu te amo muito mais do que você conseguia imaginar. A gente sabia que nada iria nos separar, só a morte. Eu sempre falava que estava ansiosa para viver o resto da vida com você, e agora estou ansiosa para te reencontrar algum dia. Eu te amo até o fim da minha vida, Lucas", finalizou.

Acidente



Neste sábado (21), um acidente de ônibus repercutiu na web. O veículo contava com passageiros de um time de futebol americano, o "Coritiba Crocodiles Oficial". que enfrentaria o Flamengo Imperadores. O acidente, que ocorreu no km 224 da pista sentido Rio, da Dutra, na Serra das Araras, em Piraí, deixou três mortos e onze feridos.

