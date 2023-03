Steve Mackey

Steve Mackey, baixista do grupo britânico Pulp, morreu aos 56 anos nesta quinta-feira (2). A causa da morte não foi revelada e a informação foi publicada pela esposa, Katie Grand, no Instagram. "Após três meses no hospital, lutando com todas as suas forças e determinação, estamos chocados e arrasados ​​por termos nos despedido de meu brilhante e lindo marido, Steve Mackey. Steve morreu hoje, uma perda que deixou eu, seu filho Marley, os pais Kath e Paul, a irmã Michelle e muitos amigos com o coração partido".