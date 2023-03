Reprodução/Instagram 04.03.2023 Paulo Caruso era o chargista oficial do "Roda Viva", na TV Cultura

O velório do cartunista Paulo Caruso está sendo realizado em um local no bairro da Bela Vista, região próxima à Avenida Paulista, em São Paulo, neste domingo (5). O cartunista morreu aos 73 anos vítima de um câncer no intestino com o qual ele lutava desde 2017.



O artista era irmão gêmeo do também cartunista Chico Caruso e estava internado no Hospital 9 de Julho, na mesma região, há um mês desde que teve uma piora no combate à doença no começo deste ano. O enterro será realizado na segunda-feira e ficará restrito apenas à família e amigos próximos.

Quem era Paulo Caruso?

Paulo José Hespanha Caruso nasceu em uma família que é repleta de artistas. Além dele, o irmão gêmeo, Chico Caruso, também cartunista , ele era pai do cineasta Paulinho Caruso e tio do humorista Fernando Caruso. Por muitos anos, ele trabalhou na revista IstoÉ, na qual assinava a charge da semana com o título "Avenida Brasil".

Na vida profissional, chegou a cursar arquitetura na Universidade de São Paulo (USP) no começo dos anos 1970, mas nunca exerceu a profissão. Nessa mesma época, chegou a ser hippie e morava com outros 24 membros em uma comunidade, a qual ele chamada de "favela de luxo".

Paulo também trabalhou no jornal O Pasquim na mesma década, ao lado de Jaguar e Ivan Lessa. Também fez caricaturas para Diário Popular, Folha de S. Paulo, Veja, IstoÉ, Creta, Senhor e seus trabalhos também apareceram em publicações especializadas como Circo, Chiclete com Banana e Geraldão.

O cartunista começou a desenvolver sua habilidade com os pincéis ainda na infância, quando desenhava sem parar incentivado pelo avô materno, que era pintor amador, e pegava na mão dos irmãos gêmeos para ensinar a desenhar.

Em 1992, lançou o livro "Avenida Brasil", em que reuniu centenas de charges políticas, publicadas em jornais e revistas. Recebeu prêmios importantes, entre eles, o de melhor desenhista, pela Associação Paulista dos Críticos de Arte - APCA, em 1994.

Em um de seus últimos posts, em março de 2022, o artista celebrou a parceria e amizade com o irmão gêmeo e publicou várias fotos dos dois juntos no Circuito Catarinense de Quadrinhos, que aconteceu em Florianópolis.