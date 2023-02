Reprodução Divulgação Dr. Iuri Zanatta explica o tratamento com ultraformer

Falar no diminutivo às vezes pode trazer a sensação de carinho e cuidado. Contudo, existem algumas expressões que viraram um pesadelo na vida de uma pessoa. As famosas pelanquinhas na parte interna do braço, os pneuzinhos e outros “inhos” podem indicar um maior aparecimento da flacidez corporal.



Caracterizada pela falta de fibras de sustentação da pele, a flacidez pode ter dois tipos: a muscular, que é profunda, e também a flacidez dérmica, que é mais perceptível, contudo é possível com um conjunto de procedimentos estimular a produção de colágeno e a elastina para as áreas afetadas.



E uma das técnicas que vem ganhando cada vez mais notoriedade é a ultraformer, que é uma tecnologia capaz de proporcionar um efeito lifting rápido, indolor e não invasivo. Segundo o Dr. Iuri Zanatta, que é cirurgião plástico reconhecido no mercado, explica que essa tecnologia promove ganhos em pouco tempo.



“Essa é uma das tecnologias mais novas no mercado. Ele aquece o local em específico e consegue estimular a produção de colágeno e a queima de gordura, que é o que a região precisa. Isso proporciona um efeito lifting sem cortes, que é ótimo para quem tem medo de agulhas, e sem tempo de recuperação. Ou seja, você faz a sessão e volta no mesmo dia para o seu trabalho”, explica o Dr. Iuri Zanatta.



Por meio de um equipamento de ultrassom micro e macrofocado, em uma sessão apenas é possível atingir a camada muscular na parte inferior da pele, trazendo os resultados esperados. Além disso, esse tratamento pode ser realizado na face e também em diversas partes do corpo, como pescoço, braço, abdômen, coxas e glúteos.



“Uma sessão de ultraformer dura, aproximadamente, entre 30 a 60 minutos. Além disso, pode tratar de problemas que são comuns, como papada, flacidez do rosto, Palpebras, gordura localizada e entre outros. Os resultados continuam aparecendo em até três meses”, detalha o Dr. Iuri Zanatta.