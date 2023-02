Dinâmica da semana

Na sexta, Tadeu Schmidt confirmou que a estreia do Big Fone no BBB 23 aconteceria neste sábado, no final do programa ao vivo. Quem atendesse poderia mandar duas pessoas direto para a berlinda. O dono do Poder Coringa, por sua vez, poderá salvar um dos indicados na formação do paredão de hoje. Em seguida, o Anjo imuniza um, e o Líder faz a sua indicação.